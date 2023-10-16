Cilt sağlığını destekleyen besinler

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Günümüzde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi giderek artıyor. Parlak ve sağlıklı bir cilt için doğal bir yaklaşımı tercih edenler, cilt sağlığıyla doğrudan ilişkili olan besinleri tüketerek, sağlıklı bir cilt elde edebilirler.

Diyetisyen Ayşe Yarar, cildi koruyan ve onaran beş önemli besini anlattı:

"C vitamini: Portakal, kivi, ananas, çilek, ıspanak, limon, yeşil ve kırmızı biber, ıspanak ve papaya gibi C vitamini açısından zengin besinler kolajen üretimini teşvik eder, cildin elastikiyetini artırır ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

Omega-3: Somon, keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi omega-3 yağ asitlerince zengin gıdalar, cildin nem dengesini korur, iltihaplanmayı azaltır ve sağlıklı bir cilt için önemli bir rol oynar.

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A vitamini (retinol): Havuç, tatlı patates, ıspanak ve kırmızı biber gibi A vitamini açısından zengin sebzeler, cildin yenilenmesine yardımcı olur, akne ve kırışıklıkların azalmasına katkıda bulunur.

E vitamini: Avokado, ayçiçek yağı, badem ve buğday tohumu gibi E vitamini açısından zengin gıdalar, cildin nemlenmesini destekler, antioksidan etkisiyle serbest radikallere karşı koruma sağlar.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı, marul ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olan vitaminler, mineral ve antioksidanlar açısından zengindir."

Diyetisyen Ayşe Yarar

CİLT SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ MİNERALLER

Minerallerin yeterli düzeyde alınmasının, cildin sağlıklı, parlak ve genç görünmesine yardımcı olabileceğini belirten Diyetisyen Yarar, şöyle devam etti: "Ancak, beslenme düzenindeki diğer faktörler, genel sağlık durumu ve cilt tipi gibi faktörler de cilt sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, dengeli bir beslenme planı ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birlikte, cilt bakımını da ihmal etmemek önemlidir.

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İşte sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz mineraller:

Bakır: Bakır, cilt elastikiyetinin korunmasına yardımcı olur ve kolajen üretimini destekler. Yumurta, karaciğer, deniz ürünleri ve kabak çekirdeği bakır açısından zengin kaynaklardır.

Demir: Demir, cildin sağlıklı bir şekilde oksijen taşımasına yardımcı olur. Kırmızı et, tavuk, ıspanak ve mercimek gibi demir açısından zengin gıdalar tüketmek önemlidir.

Çinko: Çinko, cildin kolajen üretimini destekler ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Deniz ürünleri, kırmızı et, kuruyemişler ve tohumlar gibi gıdalarda bulunur.

Selenyum: Selenyum, antioksidan özelliklere sahip olup cilt hücrelerini serbest radikallere karşı korur. Deniz ürünleri, hindi eti, tam tahıllar ve Brezilya cevizi gibi gıdalarda bulunur.

Magnezyum: Magnezyum, cildin nem düzeyini korumasına yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, kabak çekirdeği ve badem gibi gıdalarda bulunur."

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SU TÜKETMEK CİLDİ NEMLİ TUTUYOR

Yeterli su tüketiminin genel sağlığın yanı sıra cilt sağlığı için de önemli olduğunu belirten Yarar, "Cilt sağlığı için su içmek oldukça önemlidir. Yeterli miktarda su içmek cildi nemlendirir, temizler ve gençleştirir. Ciltten toksinlerin atılmasını sağlar, cilt tonunu düzenler. Ayrıca cildin elastikiyetini artırır ve kuruluk, pullanma gibi sorunları azaltır. Bu da daha sağlıklı bir cilt görünümüne katkı sağlar. Su, ciltteki kırışıklıkların azalmasına ve cilt dokusunun daha düzgün görünmesine yardımcı olur. Cildin doğal bir ışıltıya sahip olmasını ve daha sağlıklı bir cilt parlaklığı elde edilmesine yarar" dedi.

CİLT GÜZELLEŞTİREN SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

- 1 avuç dolusu taze ıspanak

- 1/2 avokado

- 1/2 salatalık

- 1/2 muz

- 1/2 limonun suyu

- 1 yemek kaşığı chia tohumu

- 1 su bardağı badem sütü (isteğe bağlı) veya su

Yapılışı:

Taze ıspanağı yıkayın ve saplarını ayıklayın. Avokado, salatalık ve muzun kabuğunu soyun ve dilimleyin. Limonun suyunu sıkın ve tüm malzemeleri bir blendera ekleyin. Chia tohumlarını da ekleyin. Badem sütünü (isteğe bağlı) veya suyu ekledikten sonra tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan çekin. Smoothie'yi bardaklara dökün ve dilerseniz üzerini taze meyve dilimleri veya chia tohumlarıyla süsleyin ve hemen tüketin.

CİLT GÜZELLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Yarar, tarifini verdiği smoothie'nin, içerdiği ıspanak, avokado, muz ve limon gibi besleyici malzemelerle cildi beslediğini, nemlendirdiğini ve cilde parlaklık kazandırdığını söyledi. Yarar, "Ayrıca chia tohumları da antioksidanlarla dolu olup cildin sağlığını destekler. Düzenli olarak tüketildiğinde, cilt güzelliğini destekleyebilir" dedi.