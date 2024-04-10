Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto'da bugünlük çekiliş tamamlandı ve büyük ikramiye açıklandı. İşte, 10 Nisan 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28-35-36-37-40-73 joker: 15 süperstar:53

Büyük ödül: 242.806.016,53 TL

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Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.