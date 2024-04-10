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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Çılgın Sayısal Loto çekildi! 10 Nisan 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası

        Çılgın Sayısal Loto açıklandı! İşte 10 Nisan 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları

        Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 21.30'da tamamlandı. İşte, 10 Nisan 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve büyük ödül...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 21:39 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:39
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        10 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
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        Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto'da bugünlük çekiliş tamamlandı ve büyük ikramiye açıklandı. İşte, 10 Nisan 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        28-35-36-37-40-73 joker: 15 süperstar:53

        Büyük ödül: 242.806.016,53 TL

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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