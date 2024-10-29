'Çılgın Dersane 5: Updated' 8 Kasım'da sinemalarda
'Çılgın Dersane 5: Güncellendi', 8 Kasım'da sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
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'Çılgın Dersane 5: Updated' 8 Kasım'da sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Dans ve eğlencenin eksik olmayacağı filmde bir müzik şöleni de yaşanacak.
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Günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan pop müzik ile rap müziğin rekabeti filme de taşındı. Filmde rapçi Pote ile pop şarkıcısı Ertunç da karakteriyle ve sesleriyle yarışacak.
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Genel yönetmenliği Faruk Aksoy'a, yapımcılığı Plaza Yapım'a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli otururken senaryosu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan imzası taşıyor.
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'ÇILGIN DERSANE 5: UPDATED' 8 KASIM'DA SİNEMALARDA
Çok sevilen karakterlerine yenilerinin ekleneceği aksiyon, kahkaha ve dostluğun eksik olmayacağı 'Çılgın Dersane 5: Updated' bu kez yeni bir yarışma heyecanı yaşayacak.
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Çılgın Dersane ruhunu yeniden canlandırmaya hazırlanan ekip zorlu yarışmalarla sınanırken aynı zamanda aşk, dostluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlerin de sınavını verecek.
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'Çılgın Dersane 5: Updated' için birbirinden yetenekli genç oyuncular bir araya geldi. Filmin kadrosunda, Pote - Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru, İrem Büğrüoğlu, Çağla Şen, Hacı Ahmet Ak, Ömer Faruk Çavuş, Irmak Topaloğlu, Arda Dalıcı, Naz Beşik, Orçun Soytürk, Ulaş Can Kutlu, Oben Onur, Sinem Buse Elbir, Kaan Arkat, Nazlıcan Turan, İsmail Hocaoğlu, Alphan Yuvalı, Batuhan Çebi, Lina Hourieh, Mustafa Topaloğlu, Hakan Bilgin, Pınar Özer ve Arzu Yanardağ yer alıyor.
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'Çılgın Dersane 5: Updated' 8 Kasım'da sinemalarda…