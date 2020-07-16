Konuklarımıza sunacağımız çok lezzetli ve yapımı çok pratik olan çilekli cheesecake tarifimizin yapımına başlayalım.

Çilekli cheesecake tarifi için gerekli malzemeler:

Çilekli cheesecake tarifi İç harcı için malzemeler:

Jölesi için gerekli malzemeler:

Çilekli cheesecake tarifinin yapımı: