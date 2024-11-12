Çileğin Şaşırtan Faydaları! Çileğin Faydaları Neler ve Neye İyi Gelir?

Hemen hemen her yerde yetişen çilek, lezzetiyle ve hoş görüntüsüyle öne çıkan bir yaz meyvesidir. B, C ve K vitaminleri bakımından zengin olan çilek, bilhassa karaciğer ve mide gibi organlar üzerinde olumlu faydaları vardır. Özellikle İbrahim Saraçoğlu tarafından olumlu etkileriyle öne çıkarılmıştır. Peki çilek çok yenirse ne olur? Zararları var mı? İşte merak ettikleriniz…

ÇİLEK NEDİR VE FAYDALARI NELERDİR?

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Sağlık açısından birçok faydası olan çilek, Rubus cinsine ait bir meyvedir. Tatlı, sulu ve dikkat çekici kırmızı renkli çilek, dünya çapında yaygın olarak yetiştirilir ve birçok kişinin favori meyvesidir. Hoş kokusu ve zengin besin değeriyle öne çıkan çilek, özellikle lif içeriğiyle diyet yapanların favori meyvesi olarak dikkat çeker. Güçlü antioksidan yapısıyla hücre yenilenmesine katkıda bulunurken bağışıklık sistemine katkıda bulunmaya yardımcı olur. Çileğin lifli yapısı, sindirime karşı da etkili olmasını sağlar.

REKLAM ÇİLEĞİN FAYDALARI Çileğin faydaları için aşağıdaki listeyi okuyabilirsiniz; Kanı temizleme özelliğiyle öne çıkar.

Karaciğer hastalıklarına yönelik olumlu etkileri vardır.

İnsanlar üzerinde sakinleştirici etkileri öne çıkmıştır.

Düzenli tüketimde stresi azaltmaya yardımcı olur.

Diş eti sağlığı üzerindeki faydaları dikkat çekicidir.

Ağız kokusunun azalması üzerinde etkilidir.

Diş etini güçlendirmeye yardımcıdır.

Romatizma hastalıklarına iyi gelen bir meyve olarak kabul edilir.

Karaciğer hastalıkları üzerinde etki sahibidir.

Çilek, oldukça güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Düzenli tüketimde bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle öne çıkar.

İdrar söktürücü yapısıyla öne çıkar.

Cilt sağlığı üzerinde faydalı bir yapısı vardır.

Cildi nemlendirir ve derin temizliğinde fayda gösterir.

Bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı etkisiyle öne çıkar.

Sindirim sisteminin düzenli olmasına ve etkili çalışmasına fayda sağlar. REKLAM ÇİLEĞİN ZARARLARI Çileğin zararları ise aşağıda sıralanmıştır; Çilek, alerjen bir meyve olduğundan bu meyveye alerjisi olan kişilerin kullanmaması gerekir. Alerjik reaksiyon gösteren kişilerin çilek tüketmesi hâlinde istenmeyen yan etkiler görülebilir.

Gereğinden fazla çilek tüketimi, çeşitli sindirim sorunlarına ve mide yanmasına sebep olabilir. Bilhassa gastrit ve ülser hastalarının çilek tüketiminde aşırıya kaçmamasında fayda vardır.

Fazla çilek tüketimiyle mide şişkinliği oluşabilir.

Çok fazla tüketildiğinde karın ağrısına neden olabilir. HAMİLELİKTE ÇİLEK YEMEK FAYDALI MI? REKLAM Peki hamilelikte çilek yemek faydalı mı? İçeriğinde yoğun miktarda sodyum, kalsiyum, protein, yağ, potasyum ve lif bulunan çilek, hamilelik için faydalı olan A ve C vitaminleri bakımından da zengindir. Ayrıca demir içeriği de gebelik konusunda olumlu etkileriyle öne çıkar. Bu faydalar göz önüne alındığında annenin yanı sıra bebek de etkili sonuçlar alabilir. Ancak hamile annelerin çilek tüketimi öncesinde doktorlarına başvurmasında yarar vardır. Gebelik döneminde ciddi yan etkilere neden olabilen çilek, alerjik reaksiyonlar da gösterebilir.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA ÇİLEK VERİLİR Mİ? Hamile annelerin yanı sıra çocuk sahibi olan ebeveynler de “Okul öncesi çocuklara çilek verilir mi?” sorusunu internet üzerinden yoğun olarak araştırır. C vitamini bakımından zengin bir içeriğe sahip olan çilek, çocuklarda tüketimi de tavsiye edilen bir meyvedir. Ancak çileğin çocuklarda tüketimi için alacak çocuğun 1 yaşın üzerinde olması tavsiye edilmiştir. Daha küçük çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

REKLAM ÇİLEK ÇOK YENİRSE NE OLUR? Peki çilek çok yenirse ne olur? Çocuklar kadar yetişkinlerin de çilek meyvesini aşırıya kaçmadan tüketmesinde yarar vardır. Yetişkinlerin herhangi bir alerji olmaksızın çileği fazlasıyla tüketmesi durumunda midede yanma, karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık sorunları oluşabilir. ÇİLEĞİN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR? Bu noktada “Çileğin içinde hangi vitaminler var?” sorusuna yanıt vermekte de fayda var. İşte çileğin içinde fayda sağlayan faydalı vitaminler;

REKLAM C vitamini: Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle öne çıkar. Cilt sağlığı üzerinde etki sahibidir.

A vitamini: Göz sağlığı üzerinde etkili olan A vitamini, cilt yenilenmesinde faydalıdır.

B grubu vitaminler: Hamilelikte fayda sağlar. Ayrıca hücre yenilenmesi ve metabolizma hızlandırılması açısından da değerlidir. Ayrıca sinir sistemine de katkıda bulunur.

E vitamini: Cilt sağlığını destekleme ve antioksidan özelliği sağlama niteliği taşır. Serbest radikallere karşı vücudu koruma özelliğine sahiptir.

K vitamini: Kan pıhtılaşmasını önleyerek kemik sağlığını destekler.

D vitamini: Güçlü kemik yapısı için ideal özellikler taşır. ÇİLEĞİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR? Cilt sağlığı üzerinde birçok faydasıyla öne çıkan çilek, zengin besin öğeleriyle ideal bir antioksidan kaynağıdır. C vitamini açısından zengin içerik taşıyan çilek, cilt sağlığını destekleme ve bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle öne çıkar. Cilt üzerindeki anfi- inflamatuar özellikler, cildin hasar görmesinin önüne geçerek cildin dayanıklı olmasını sağlar. Çilek, güneşten gelen ultraviyole A ışınlarına maruz kalan cildin zarar görmesinin önüne geçer. Koenzim olarak bilinen Q10 ile beraber kullanıldığında oldukça etkili sonuçlar gösterebilir.

ÇİLEK ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR? REKLAM Çilek alerjisi, birçok kişinin yaşadığı belirtileri taşır. Ancak bu belirtilerin çilek alerjisine işaret etmesi için birden fazlasının bir arada olması gerekir. Öne çıkan belirtiler; Baş dönmesi

Hırıltılı nefes alma

Kaşıntılı cilt

Ağızda kaşıntı

Karıncalanma

Cilt döküntüsü

Tıkanıklık

Öksürük

Mide ağrısı

İshal

Baş dönmesi

Kusma Bu belirtilerin yaşanmaması adına kullanım öncesinde alerjik reaksiyon testi yapılmasında fayda olabilir. Çilek, her bünyeye tahmin edildiği kadar iyi gelmeyebilir. ÇİLEK KİLO ALDIRIR MI?

REKLAM Çilek yemek, çoğunlukla kilo almaya tek başına neden olmaz. Ancak sağlıklı beslenme düzenlerinde önemli bir parça olabilir ve kilo yönetimine katkıda bulunabilir. Düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği sayesinde tok tutmaya yardımcı olurken aşırı yemenin önüne geçebilir. Ayrıca zengin vitamin oranı ve yüksek su içeriğiyle besin değeri de oldukça yüksektir. Besleyici bir atıştırmalık olması da çileğin kilo aldıran değil aksine verme sürecine destek olan bir meyve olduğunu gösterir. Çileğin kalorisi oldukça düşüktür. Ancak bu, fazla tüketildiğinde kilo aldırmayacağı anlamına gelmez. Her meyvede olduğu gibi çilekte de ölçü faktörüne dikkat etmek gerekir. Bu noktada çileğin kilo alma durumuna olan payını tüketilen miktar ile ilişkilendirmekte yarar vardır. Aynı şekilde genel diyet ve hareket durumu da burada belirleyicidir.

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