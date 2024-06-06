Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

6 adacıkta her tür kendine bir yer belirlemiş ve hiçbiri diğerinin bölgesine girmiyor. 6-7 çeşit karabataktan tutun aynalı pelikan, tepeli pelikan, martı, ördek, angut, su tavuğu ve kaz gibi türler burayı mesken tutmuş durumda" diye konuştu.