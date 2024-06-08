4. SEDEF HASTALIĞI

Kaşıntılı cildin bir başka nedeni olan sedef hastalığı, kalın kırmızı deri lekelerine ve gümüşi pullara neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle dizleri, dirsekleri ve sırtın alt kısmını etkiler ancak yüzde de oluşabilir. Sedef hastalığının tedavisi genellikle cildin ne kadar etkilendiğine, ne kadar şiddetli olduğuna veya konumuna (özellikle yüze) bağlıdır.