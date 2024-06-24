Cildiniz için yanlış olan ürünlerle vaktinizi harcamayın: Cilt tipi nasıl belirlenir?
Sağlıklı ve kusursuz bir cilt istiyorsanız cilt tipinizi bilmeniz büyük önem taşıyor. Cilt tipinizi bilmek doğru ürünleri seçmenizi ve sizin için en çok işe yarayacak cilt bakım programını belirlemenizi sağlar. İşte cilt tipinizi belirlemek için adım adım bir rehber...
- 1
Cilt tipinizi belirlemek doğru ürünlere para vermek ve yüzünüze yanlış bir ürün sürmemek adına çok önemlidir. Kuru, yağlı, karma, normal, akneye eğilimli ve hassas. Nasıl olup da bütün bu cilt tiplerini birbirinden ayıracağınızı merak ediyor olabilirsiniz. İşte detaylar...
- 2
CİLDİNİZİ HAZIRLAMAK
Öncelikle yüzünüzdeki makyajı tamamen temizleyin. Bunun için bir makyaj temizleyici kullanabilirsiniz. Ardından yüzünüzü ılık suyla ıslatmanız, madeni para boyutunda bir yüz temizleyicisini avcunuza dökmeniz gerekir.
- 3
Yüzünüzün tamamını yüz yıkama jeli ile kapladıktan sonra parmak uçlarınızla yavaşça masaj yapın. Yüzünüzü soğuk ya da ılık suyla iyice durulayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra bir saat boyunca nemlendirici ya da akne kremi dahil hiçbir şey sürmeden bekleyin.
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- 4
CİLDİNİZİ İNCELEYİN
Yüzünüze bir kağıt mendille hafifçe dokunun. Yüzünüzü yıkadıktan sonra bir saat bekleyin sonra da T bölgenize bir kağıt mendille dokunun. Yağ çıkıp çıkmadığını mendile bakarak anlayabilirsiniz. Çıkıyorsa cildiniz yağlı ya da karma olabilir.
- 5
CİLDİNİZİN DURUMUNU FARK EDİN
Cildiniz kuruysa temizlendikten sonra gergin olacaktır. Cildiniz karmaysa T bölgeniz rahat kalmaya devam eder ama yanaklarınızda gerginlik hissedersiniz. Hassas cilt bazı temizleyicilere tepki verebilir. Bu sebeple kaşıntı ya da döküntü yaşamanız muhtemeldir.
- 6
GÖZENEKLERİNİZİN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT EDİN
Normal bir cildiniz varsa gözenekleriniz görünür ama büyük değildir. Aynadan birkaç adım geri çekilin ve gözeneklerinizi hala görüp göremediğinize bakın. Gözenekleriniz görülüyorsa cildiniz yağlı, hiç göremiyorsanız kuru bir cildiniz vardır.
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- 7
CİLDİNİZE DOĞRU BAKIMI UYGULAYIN
Kuru cildinize kokusuz bir nemlendirici sürün. Duş alırken gereğinden fazla sabun kullanmamaya ve ılık suyla yıkanmaya da özen gösterin. Kuru cildin deri iltihabına yol açabileceğini unutmayın. Bu durumda sorunlu bölgeleri hidrokortizon kremle tedavi etmeniz gerekebilir.
- 8
CİLDİNİZ YAĞLIYSA SABAH AKŞAM TEMİZLEYİN
Yüzünüzü yumuşak bir yüz temizleyicisi ve ılık suyla 30 saniye ila bir dakika yıkayın. Sorunlu bölgeleri benzoil peroksit, glikolik asit ya da salisilik asit içeren yüz ürünleriyle tedavi edebilirsiniz. Bu nokta tedavilerini ya da ilaçlı pedleri denemeden önce yüzünüze hangisinin en iyi geldiğini test etmek için küçük bir numune satın almalısınız.
- 9
KARMA CİLTLER İÇİN DENGELİ BAKIM
Yüzünüzü yıkamak için kokusuz, yumuşak bir temizleyici kullanın ve sert kimyasallar içeren sabunlardan uzak durun. Somon balığı, keten tohumu ve ceviz gibi temel yağ içeren asitleri içeren daha çok yiyecek yemelisiniz ya da balık yağı takviyesi almasınız. Bu cildinize yağ eklemeden nemlenmesine yardımcı olur.
Kaynak: WikiHow
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