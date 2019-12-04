Çikolatalı puding tarifi, nasıl yapılır?

Çikolatalı Puding nasıl yapılır? Evde kendinizin güvenle yapacağı lezzetli bir pudinge kim hayır diyebilir ki? Dışardan alıp süt ekleyerek yaptığınız pudinglerin dışında evdeki malzemelerinizde lezzetli bir puding yapabilirsiniz. Hem hafif bir sütlü tatlı sunmuş olursunuz.

Çikolatalı Puding Malzemeler:

4 su bardağı süt

8 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Çikolatalı Puding Yapılışı: