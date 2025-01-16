Çikolata sosu ve kremasıyla herkesi kendine hayran bırakan: Ev yapımı profiterol tarifi!
Evde tatlı yapmayı sevenler için, yumuşacık profiterol toplarıyla hazırlayabileceğiniz harika bir tarifimiz var. İçindeki enfes krema ve üzerindeki çikolata sosuyla bu tatlı, hem görünümü hem de lezzetiyle sofralarınızın yıldızı olacak!
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Profiterol, Fransız mutfağından dünyaya yayılan ve herkesin severek tükettiği bir tatlıdır. Kıvamında hazırlanmış hamuru, pürüzsüz kreması ve yoğun çikolata sosuyla misafirlerinizi etkilemek artık çok kolay. İşte evde kolayca yapabileceğiniz tam ölçülü bir profiterol tarifi!
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MALZEMELER
HAMUR İÇİN:
1 su bardağı su
100 gram tereyağı
1 su bardağı un
4 adet yumurta
Bir tutam tuz
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KREMA İÇİN:
2,5 su bardağı süt
1 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
ÇİKOLATA SOSU İÇİN:
200 ml krema
150 gram bitter çikolata
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YAPILIŞI
1. HAMURUN HAZIRLANIŞI:
Orta boy bir tencereye su ve tereyağını koyun. Tereyağı tamamen eriyene kadar orta ateşte karıştırın.
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Hamuru 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin. Tencerenin tabanında ince bir kabuk oluşmaya başlayınca ocağı kapatın ve hamuru soğumaya bırakın.
Ilınan hamura yumurtaları teker teker ekleyin. Her yumurtadan sonra hamuru mikserle veya tahta kaşıkla iyice karıştırın. (Hamurun pürüzsüz ve yapışkan bir kıvamda olması gerekiyor.)
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Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru bir krema torbasına doldurun ve ceviz büyüklüğünde toplar halinde tepsiye sıkın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin. (Fırının kapağını ilk 20 dakika açmamaya dikkat edin.)
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2. KREMA YAPIMI:
Süt, toz şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Kıvam alınca ocağı kapatın ve vanilin ile tereyağını ekleyin. Karıştırarak soğumaya bırakın.
Krema tamamen soğuduktan sonra pürüzsüz bir kıvam alması için mikserle çırşabilirsiniz.
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3. ÇİKOLATA SOSUNUN HAZIRLANIŞI:
Kremayı küçük bir tencereye alın ve kaynama noktasına gelmeden ısıtın.
İsınan kremanın içine bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Homojen bir sos elde edince ocağı kapatın.
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4. PROFİTEROLÜN BİRLEŞTİRİLMESİ:
Fırından çıkan profiterol toplarını bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesin veya alt kısmından bir delik açın.
Krema torbası kullanarak topların içine hazırladığınız kremayı sıkın.
Tüm topları bir servis tabağına dizin. Üzerine hazırladığınız çikolata sosunu dökün.
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