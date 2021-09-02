Ünlü oyuncu Cihat Tamer, bugün gündem oldu. İşte Cihat Tamer'in hayatına ilişkin bilgiler...
CİHAT TAMER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Altınsoylular - 2016
Tehlikeyle Flört - 2015
Ne Münasebet - 2015 Hakkı
Kiraz Mevsimi - 2015
Mucize (film) - 2014 Milli Eğitim Müdürü
Kadim Dostum - 2014
Yalan Dünya - 2013
20 Dakika - 2013 Ali'nin babası
Uzun Hikaye - 2012 Okul Müdürü
Tövbeler Tövbesi - 2011 Egemen
Çılgın Kanal - 2009 Albay Kemal
Zoraki Koca - 2007 Recep
Aşk Her Yaşta - 2005 Emin
Sen misin Değil misin? - 2005 Adnan
Zor Adam - 2004
Paydos - 2004
Şans Kapıyı Kırınca - 2004 Başbakan
Fişgittin Bey - 2003
Koltuk Sevdası - 2001
Eşref Saati - 2000 Şükrü
Yasemince - 1997 Hikmet/Hakim
Oğlum Adam Olacak - 1995 Fikret
Şenlik Var - 1994 Bilal/Cemal/Kemal
Düğüm - 1993
Kavuşma - 1993
Üçüzler - 1993 Bilal/Cemal/Kemal
Herkesin Hayali - 1992
Mahallenin Muhtarları - 1992 Muhtar
Kırmızı Kart - 1990
Bizimkiler - 1989-1991 Şevket
Hayallerim, Aşkım Ve Sen - 1987 Yönetmen
Değirmen - 1986 Vali
Yoksul - 1986 Sevgilisiyle Basılan Adam
Perihan Abla - 1986 Patron Cihat
Patron Duymasın - 1985 Galip Şenhisar
Bir Yudum Sevgi - 1984
Gerzek Şaban - 1980 Soyguncu
Bir Varmış Bir Yokmuş -1971
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