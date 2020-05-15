HABERTURK.COM

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Çiğdem Batur, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli kurallara uyarak kendisini evinde izole ediyor.

Bu süreçte bahçe işlerine merak salan Batur, toprağa fide ekerken çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Batur, takipçilerine de seslenerek "Sebzeler ekildi, can suları verildi. Tam fide ekim zamanı, vaktini kaçırmayın" dedi.

KORONAVİRS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!