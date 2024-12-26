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        Haberler Bilgi Yaşam Çiğ börek tarifi: Evde pratik ve nefis çiğ börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çiğ börek tarifi: Evde pratik ve nefis çiğ börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çiğ börek, çıtır dışı ve lezzetli iç harcıyla oldukça doyurucu bir yemektir, bu nedenle yanında hafif ve ferahlatıcı içecekler veya salatalar tercih edilir. En yaygın eşlikçilerinden biri ayrandır; yoğurtlu bir içecek olan ayran, çiğ böreğin lezzetini dengeler ve ağır yağlı yapısını hafifletir. Yoğurt da çiğ börekle mükemmel bir uyum sağlar, çünkü yoğurdun asidik yapısı, böreğin sıcak ve baharatlı tadını dengeleyerek damakta hoş bir tat bırakır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:04
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        Çiğ börek tarifi
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        Çiğ böreğin yanına ayrıca mevsim salatası da iyi bir tercih olabilir; taze marullar, domates, salatalık ve zeytinyağı ile hazırlanan bir salata, çiğ böreğin ağır lezzetini hafifletir ve öğününüze renk katar. Baharatlı bir tat arayanlar için nar ekşili bir sos veya acılı yoğurt sosu da eklenebilir. Çiğ börek öğün olarak tek başına yeterli olsa da, yanında taze içecekler ve salatalar ile daha dengeli bir yemek deneyimi sunar. Çiğ börek nasıl yapılır?

        ÇİĞ BÖREK TARİFİ

        Çiğ börek, Türk mutfağının sevilen, İç Anadolu Bölgesi'ne ait bir lezzetidir. İç harcı kıyma ve soğandan yapılır, hamuru ise ince açılarak iç malzeme ile doldurulup, kızgın yağda pişirilir.

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        Çiğ börek malzemeleri:

        Hamur:

        • 4 su bardağı un
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 su bardağı su (yavaş yavaş ekleyin)
        • Yarım çay bardağı sıvı yağ
        • Yarım paket kuru maya (veya 10 gram yaş maya)
        • 1 tatlı kaşığı şeker

        İç harcı:

        • 500 gram dana kıyma (isteğe bağlı kuzu karışımlı da kullanılabilir)
        • 2 adet soğan (orta büyüklükte, rendelenmiş)
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Karabiber (damak zevkine göre)
        • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ (soğanları kavurmak için)

        Kızartma:

        • Bol miktarda sıvı yağ

        Çiğ börek yapılışı:

        • Unu eleyin ve geniş bir kaba alın. Ortasını açarak tuz ve kuru mayayı ekleyin.
        • Şeker ve suyu bir kasede karıştırın, ardından karışımı azar azar una ekleyin. Karışımı bir spatula ile karıştırarak yavaşça yoğurmaya başlayın.
        • Hamurun kıvamı yumuşak ve elastik olmalı, bu yüzden suyu kontrollü eklemekte fayda var. Yoğurma işlemi yaklaşık 10-15 dakika sürebilir.
        • Sıvı yağı da hamura ilave edin ve iyice yoğurduktan sonra hamurun üzerini nemli bir bezle örtün. 30-40 dakika kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın. Hamur, yaklaşık iki katına çıkmalıdır.
        • Soğanları rendeleyin veya ince ince doğrayın. Bir tavada sıvı yağını ısıtın ve soğanları soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
        • Kavrulmuş soğanların üzerine kıyma ekleyin ve kısık ateşte kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.
        • Baharatları (tuz, karabiber, pul biber) ekleyin ve karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alıp, harcı soğumaya bırakın.
        • Mayalanan hamuru 8-10 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı yumuşak bir şekilde top haline getirin.
        • Her topu ince bir şekilde açın. Hamurun kalınlığı ne kadar ince olursa, çiğ böreğiniz o kadar çıtır olur. (1-2 mm incelikte açmaya özen gösterin)
        • Açtığınız hamurun ortasına soğuyan iç harcı bolca yerleştirin. Kenarlarını hafifçe katlayarak içeriye doğru kapatın. Hamurun kenarlarını düzgünce kapatmak için bir çatal veya parmaklarınızla bastırarak iyice kapatın.
        • Kızgın yağda çiğ börekleri tek tek kızartın. Yağ oldukça sıcak olmalı ki börekler hızlıca kızarsın. Çiğ böreğin her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın.
        • Kızaran çiğ börekleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
        • Sıcak servis yapın. Yanında yoğurt veya ayran ile servis edebilirsiniz.

        Adı "çiğ" olmasına rağmen, hamur içinde yer alan iç harç, pişirilmeden önce hamura konulup, kızgın yağda pişirilir. Hamuru un, su, tuz ve sıvı yağ karıştırılarak yoğrulup mayalanmaya bırakılır, ardından ince bir şekilde açılarak içine kavrulmuş kıyma ve soğan karışımı konur.

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        İç malzeme baharatlarla tatlandırılır, ancak yörelere göre farklı içerikler de kullanılabilir. Çiğ börek, dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak bir yapıya sahip olup, sıcak olarak servis edilir. Türkiye'nin farklı köylerinde ve şehirlerinde farklı şekillerde yapılmakla birlikte, çiğ börek Dışkapı (Ankara), Eskişehir ve Aksaray gibi şehirlerde meşhurdur. Sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde tercih edilir ve yanında ayran veya yoğurt ile servis edilir.

        ÇİĞ BÖREK YAPIMINDA PÜF NOKTALAR

        Hamurun iyi yoğrulması gerekir; hamur ne kadar elastik ve yumuşak olursa, açarken o kadar kolay incelir ve böreklerin dışı daha çıtır olur. Hamurun mayalanma süresi de önemlidir; hamurun üzerini örterek 30-40 dakika kadar dinlendirmek, hamurun daha kabarmasına ve yumuşamasına yardımcı olur.

        İç harcın hazırlanmasında, kıymanın suyunun tamamen çekilmesi gerekir. Çünkü fazla su bırakmak hamurun içinde sızmasına neden olabilir. Soğanları da iyice kavurmak, iç harcın lezzetini artırır. Hamurun açılması sırasında ise ince açmak çiğ böreğin çıtırlığını sağlarken, hamurun kenarlarını düzgün bir şekilde kapatmak gerekir; aksi takdirde iç malzeme dışarı çıkabilir. Kızartılması için yağın iyice ısınması gerekir, yoksa börekler yağı emer ve ağırlaşır. Çiğ börekleri fazla bekletmeden, kızarttıktan hemen sonra sıcak bir şekilde servis etmek, hem lezzet hem de kıvam açısından en iyi sonucu verir.

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