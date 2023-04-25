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Çiftlikteki bekçilerin ellerini bağlayıp, 500 bin liralık zirai ilaçları çaldılar

Adana'da gaspçılar bir çiftlikte dehşet saçtı. Maskeli zanlılar girdikleri çiftlikte dövdükleri bekçilerin ellerini ve ayaklarını bağladılar. 500 bin liralık zirai ilacı çalıp kayıp karışan şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı

Giriş: 25.04.2023 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da çiftlikte dehşet saçıp zirai ilaçları çaldılar! - Güncel haberler
Çiftlikte dehşet saçıp zirai ilaçları çaldılar!
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DHA

Adana’da yüzü maskeli 4 şüpheli, bir çiftlikteki 2 bekçiyi dövüp, ellerini bağladıktan sonra yaklaşık 500 bin lira değerinde zirai ilacı gasp etti. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden İbrahim İ. (18) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre olay 13 Nisan gecesi Yüreğir ilçesi Doğankent-Aydıncık Mahallesi’nde meydana geldi.

Yüzü maskeli şüpheliler, Ulvi Tör’e (62) ait çiftlikte 2 bekçiyi dövüp, ellerini bağladı. Şüpheliler, yaklaşık 500 bin lira değerindeki zirai ilacı gasp edip, çiftlikten ayrıldı. Bekçilerden birinin ellerini çözüp, durumu bildirmesiyle adrese Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası tespit edip, olayı İbrahim İ., Oktay Ö. (27), Süleyman Ö. (32) ve Yunus D.’nin (27) gerçekleştirdiğini belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim İ. olayı kendisinin yaptığını, arkadaşlarının sadece araç getirdiğini, konuyla bir alakalarının olmadığını öne sürdü. Diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim İ. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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