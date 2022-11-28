Çifte vahşette 25 yıl sonra dava açıldı!

AA

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan baba ve kızının öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. AA'da yer alan habere göre haklarında kayıp başvurusu yapılan Arap ve kızı Zeynep Tanıdır'ın öldürülerek cesetlerinin gömüldüğü ihbarı üzerine 7 Ağustos Pazar günü Ballıca Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde yapılan arama ve kazı çalışmalarıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hayriye F. ve oğlu M.T. ile Fahri Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, katil zanlısı Hayriye F. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. "Suça yardım etmek"ten tutuklu bulunan M.T. ve Fahri Ç. hakkında da 20'şer yıl hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan Zeynep ve babası Arap Tanıdır'ın öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü iddiasıyla ilgili 7 Ağustos Pazar günü Ballıca Mahallesi'ndeki evin bodrumunda arama yapılmış, kayıp kişilere ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuş, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden Hayriye F., oğlu M.T. ve Fahri Ç. 9 Ağustos Salı günü tutuklanmıştı. Sanık M.T., ifadesinde cinayeti itiraf ederek annesi Hayriye F.'nin babası Arap Tanıdır'ı tüfekle öldürdüğünü, cesedini ikametin arka bahçesindeki duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini, ilerleyen zamanda kız kardeşi Zeynep'in de annesi tarafından öldürüldüğünü, cesedini fıçıya koyarak arka bahçedeki merdivenin altına birlikte taşıyarak gömdüklerini beyan etmişti.