Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, son dönemde artan anız yakma olaylarına ilişkin, "Tarladaki anız yakılmak yerine sürülerek toprağa karıştırılmalı. Bu anız gübreye dönüşerek toprak için büyük fayda sağlayacak." dedi.
Kiraz, AA muhabirine, özellikle buğday gibi hububat ürünlerinde hasat döneminin yaşanması nedeniyle çok görülen anız yakma vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ürün biçildikten sonra oluşan samanın öneminin bulunduğunu ve hayvancılıkta kullanılması gerektiğini belirten Kiraz, "Tarlada kalan anız da kesinlikle yakılmamalı. Tarladaki anız yakılmak yerine sürülerek toprağa karıştırılmalı. Bu anız gübreye dönüşerek toprak için büyük fayda sağlayacak. Anız çürüyerek gübreleşiyor. Çiftçimizin tarlayı sürüp o şekilde bırakması yeterli olacak." diye konuştu.
Anız yakmanın toprağa zararlı olduğuna dikkati çeken Kiraz, şöyle konuştu:
"Tarlada kalan anızın yakılması toprağı verimsizleştirir. Toprak külleşecek ve verim kaybı yaşayacaktır. Topraktaki yararlı mikroorganizmalar ve bitki besin elementleri de kaybolacaktır. Aynı zamanda toprakta su ve dolayısıyla oksijen kaybı da oluşacaktır."
"Meralar sürülmesin"
Kendilerine ülke genelinde çok sayıda şikayet gelmesine neden olan mera sıkıntısına da değinen Kiraz, atıl arazilerin tarıma kazandırılmasına yönelik çalışma nedeniyle köylülerin, bekleyen araziler yanında çayır ve meraları da sürmeye başladığını bildirdi.
Kiraz, bu durumun hayvan yetiştiricilerinde mağduriyet yarattığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Köylü, dışarıdan gelecek insanlara araziler verilecek endişesiyle meraları da sürüyor. Bu da mera ve çayırlara zarar veriyor. Bu konuda çok şikayet geliyor. Bu alanlar devlete ait ve köyün ortak malı. Mera Kanunu'na göre cezai işlem uygulanabilir. Bu yapılan, ülkedeki mera varlığını sıkıntıya sokuyor. Meraların sürülmesi, hayvancılık sektöründe, en başta da o köyün hayvancılığı için sorun yaratır. Köy dışından gelenlere oradaki toprakların verilmesi gibi bir durum yaşanmayacak. Öyle bir plan yok."
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