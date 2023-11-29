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        Haberler Gündem Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi? 2023 ÇKS kaydı olan çiftçiye 5000 TL ikramiye verilecek mi ve ne zaman yatacak?

        Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? ÇKS kaydı olanlar dikkat!

        Emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışmayan emeklilere tek seferlik olmak üzere 5 bin TL ikramiyeler geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırılmıştı. Çalışan ve ÇKS kaydı olan çiftçiler 5000 TL ikramiye ödemelerinden yararlanamadı. Konuyla ilgili hükümet yetkilileri harekete geçirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir talimat geldi. Erdoğan, 5000 TL ikramiye düzenlemesinin kapsamının genişlemesi ve bundan yararlanamayan emeklilerin de yararlanması için ilgili bakanlıklara talimat verdi. Bu noktada, "Çiftçilere emekli ikramiyesi verilecek mi ve ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:11
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        • 1

          Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi? Bu sorunun yanıtı, günlerdir merak ediliyor. 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamında çalışmayan emeklilerin hesaplarına tek seferlik olmak üzere ödemeler yapıldı. Çalışan ve ÇKS kaydı olan çiftçilerin düzenleme dışında kalması kamuoyunda bir beklenti oluştururken konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Erdoğan, 5 bin TL emekli ikramiyesinin kapsamının genişletileceğini açıklarken ilgili bakanlıklara da talimat verdiğini söyledi. Peki, 2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zman ödenecek? İşte bazı bilgiler

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin,

          "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik.

          Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        • 3

          ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

        • 4

          ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

          Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ile ilgili çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. Henüz tarih netleşmemekle birlikte Meclis süreci de göz önüne alındığında ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        • 5

          ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMAMIŞTI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

        • 6

          ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

          5 bin TL emekli ikramiyesi için Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Bayraktar, "Emekli çiftçilerimiz hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu." sözlerini kullanmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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