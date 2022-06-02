Çiftçilere 300 milyon hibe

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü: Bakanlığımızca yürütülmekte olan 'Kırsal Kalkınma Destekleri' kapsamında, 'Modern Basınçlı Sulama Sistemi Projelerine' 300 milyon TL hibe, çiftçilerimize hayırlı olsun.

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