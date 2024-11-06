Çiftçi Towers, Türkerler Grubu tarafından yeniden satışta

Toplamda 292 bin m² inşaat alanına sahip proje, 10 kat otopark ve depo üzerinde yükselen ve her biri 45 kattan oluşan iki kulede, 2+1’den 6+1’e kadar değişen 296 daire seçeneği sunuyor.

Projede yer alan, 40 bin m2 kiralanabilir alanı bulunan alışveriş merkezinde 200’e yakın marka ve restoranlarla kapılarını açacak.

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John McAslan & Partners tarafından tasarlanan proje, ARUP’un yapı teknolojileriyle hayata geçirildi.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projeye dair yaptığı açıklamada, "Çiftçi Towers’ı sadece bir gayrimenkul projesi değil, İstanbul’un en değerli lokasyonunda özel bir yaşam merkezi olarak görüyoruz. Yatırımcılarımıza, İstanbul’un kalbinde yer alan bu özel projeyle hem değerli bir yatırım hem de ayrıcalıklı bir yaşam sunmayı hedefliyoruz. Projemiz; önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek alışveriş merkezi ile de hem İstanbul’a hem de konut sahiplerine sunduğu katma değeri ve yaşam kalitesini artıracak" ifadelerini kullandı.

Açık ve kapalı 1.700 m2 sosyal alanda; spa, buhar odası, fitness ve pilates salonları, açık ve kapalı yüzme havuzu ve günlük spor sonrası kullanılacak snack bar bulunuyor. Ayrıca 400 metrelik koşu parkurunun yanı sıra iki kuleyi birbirine bağlayan geçiş yolu, 2.500 araçlık otopark kapasitesi de daire sahiplerine sunuluyor. Daireler KDV’siz şekilde satılacak.