Bakan Kirişçi'nin açıklamalarının ardından Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Merak edilen, "Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu nasıl yapılır, şartlar ne? Çiftçi Kayıt Sistemi e-devlet başvurusu için gerekli belgeler neler?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ E-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibariyle e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak için, 'www.turkiye.gov.tr/tarbil-ciftci-kayit-sistemi-cks-basvurusu-4252' adresini tıklayabilirsiniz. Bu adres sizi e-Devlet kapısına yönlendirecek.
Başvurular yukarıda da belirtildiği gibi dijital platformlarda e-Devlet üzerinden yapılacak.
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Çiftçi kayıt sistemi için gereken belgeler şu şekildedir;
- 1 adet kimlik fotokopisi,
- Nüfus müdürlüklerinden temin edilmiş nüfus kayıt örneği,
- En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf,
- Sigortası aktifse veya emekliyse sigorta numarası,
- Çiftçi kütük belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilmesi ve muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir),
- İmza sirkülerinin, yetki belgesinin ve vergi levhasının fotokopisi,
- Tapu kayıt örneği veya tapu fotokopileri (ilçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir).
ÇİFTÇİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
Çiftçilik belgesi için e-Devlet üzerinden 'çiftçi kayıt formu' bölümüne girin. Formu doldurun ve Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapın. İnceleme sürecinden sonra onay çıkarsa belgeleriniz teslim edilir. Kayıt türleri üçe ayrılmaktadır:
- Toprak sahiplerinin başvurusu,
- Toprak kiralayan kimselerin başvurusu,
- Toprak birinci dereceden yakınlarına ait olan kimselerin başvurusu
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