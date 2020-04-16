16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çiftçi belgesi nasıl alınır? Çiftçilik belgesi başvuru formu nereden alınır? Soruları milyonlarca çiftçi vatandaş tarafından merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden çiftçi belgesi başvuru formu alınabiliyor. İşte, çiftçi belgesi başvuru formu haberimizde...
ÇİFTÇİ BELGESİ NASIL ALINIR?
Arazi sahiplerinin başvurusu: Daha önce kaydı yoksa 3 farklı şekilde kayıt olunur. Kimlik bilgilerini beyan ederek, tapu bilgisinin fotokopisini çekmesi, çektirdiği tapu fotokopisini Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne giderek, aslına uygundur kaşesi bastırması gerekir, C formu edinip gerekli bilgiler yazıldıktan sonra muhtara teslim edilir.
Arazi kiralayan kimselerin başvurusu: Arazi kiralayan kimselerin ÇKS başvurusu yapabilmeleri için öncelikle kira sözleşmesi kaydı olması gerekir. Arazinin büyüklüğü 100 dekarının üzerinde ise noter onaylı kira sözleşmesi yaptırmaları gerekir. Eğer ki 100 dekarın altındaysa muhtardan kira sözleşmesi yaptırmaları gerekir. Onaylı kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi alınarak üzerine kaşe basılıp C belgesi doldurması gerekir. Daha sonra muhtara veya Tarım İl Müdürlüklerine teslim edilmesi lazım.
Arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanlar: Birinci dereceden akrabalarına ait arazisi olanlar muvafakatname-2 belgesi doldurmaları gerekir. Tapuların fotokopisini çekip aslına uygundur kaşesi bastırmaları gerekir. C formu ile beraber muhtara ya da farklı illerde bulunan arazileri için Tarım İl Müdürlüklerine belgenin teslimi yapılması gerekir.
ÇİFTÇİ BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Kişinin çiftçilik mesleğini yaptığına dair belgeyi ziraat odalarından temin etmesi gerekir,
Daha sonra çiftçi kayıt formu alması gerekir,
Hayvancılık veya ekim yapacağınız araziye dair kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi gerekli,
Arazi formu doldurması gerekir,
ÇİFTÇİ BELGESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
İl ve ilçelerden temin edilecek olan başvuru dilekçesi
Çiftçi kayıt formu
Ziraat odalarından alınan çiftçi belgesi
Tüzel kişiler için ise sicil gazetesi ve imza sirküleri
Alınan yetki belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi
C formu
Arazi kira ise kira sözleşmesi
Muvafakatname-1 belgesi(Bir veya birden fazla kişinin adına ise, sadece 1 kişi kullanıyorsa)
Muvafakatname-2 belgesi(Mülk, eş ve çocukların adına ise)
B formu
ÇKS BELGESİ NE İŞE YARAR?
Ekim ve hayvancılık ile uğraşan kimselere devletin çiftçi projeleri kapsamında vermiş olduğu hibelerden yararlanma fırsatı,
Tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankasının sunmuş olduğu düşük faizli krediler ile hayvan alımından veya herhangi bir tarım kredilerinden yararlanma fırsatı,
BAĞ-KUR üzerinden emeklilik,
Bankalardan size özel kredilerden yararlanma,
Birçok bankadan kredi kartı almak için,
Üretmiş olduğunuz tarım ürünlerinin nakliyesi için gereken "Müstahsil yol belgesi" için ÇKS belgesi gerekir.
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