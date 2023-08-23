'Çift başlı ejder' işlemeli altın kaplama tuğ ilk kez sergilendi

37 YILDIR ÖZENLE KORUNUYOR

Genç, söz konusu tuğun başka bir örneğinin bulunmadığını belirterek, tarihi eserin uzun yıllardan beri muhafaza edildiğini anlattı. Tuğ ve parçalarının restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Genç, "Tuğ müzemizin nadide eserler bölümünde yer alıyor, daha önce bir yerde sergilenmedi. Yaklaşık 37 yıldır müzemizde. Erzurum Müzemizin önemli ve büyük olması dolayısıyla tuğun burada sergilenmesi uygun görüldü" diye konuştu.