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ÇiçekSepeti, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile imzaladığı anlaşma neticesinde ING Basketbol Süper Ligi’nin resmi sponsorlarından biri oldu. Türk basketboluna katkı sağlamayı amaçlayan bu sponsorluk için gerçekleştirilen imza töreni 10 Aralık tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu’nda ÇiçekSepeti CEO’su Emre Aydın ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

ÇiçekSepeti CEO’su Emre Aydın, “ÇiçekSepeti olarak sadece Türkiye’de değil Güney Amerika ve Avrupa’da birçok ülkede hizmet veren, kendini sürekli yenileyen, her sene çıtayı daha yukarıya çıkaran bir şirketiz. Hediye sektörünün lider e-ticaret sitesi ÇiçekSepeti olarak bu işbirliğiyle artık sahalarda da varız. Türk basketbolunun en önemli ligi olan ING Basketbol Süper Ligi’nin resmi sponsorları arasına katılmak bizim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Basketbolsever bir şirket olarak bu sponsorlukla basketbolun içerisinde olmanın hem çalışanlarımız hem de markamızın hedef kitlesi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz sponsorluk çalışmalarımızı artırarak daha farklı spor dallarını da desteklemek” diye konuştu.