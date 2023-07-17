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        Cibuti nerede, hangi kıtada yer alır? Cibuti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir?

        1977 yılında bağımsızlığını kazanana kadar Fransa'nın bir sömürgesi pozisyonunda olan Cibuti, oldukça küçük bir yüzölçümüne sahip ülkeler arasında yer almaktadır. İklimin oldukça sıcak ve kurak olduğu, dağlık arazilere nazara kıyı kesimlerin daha fazla yağış aldığı Cibuti'de bitki örtüsü ise oldukça cılızdır. Bulunduğu konum itibariyle gelirinin büyük bir kısmını gemi taşımacılığından elde eden Cibuti hangi kıtada yer almaktadır? Cibuti başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 16:57
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        Cibuti nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Bünyesinde barındırdığı nüfusun neredeyse tamamı Afar ve İssa etnik gruplarından meydana gelen Cibuti’de resmi dil olarak Fransızca ve Arapça konuşulmaktadır. Peki, Cibuti nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Cibuti bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

        Cibuti Nerede?

        Cibuti hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının doğusunda konumlanmış bir ülke olan Cibuti; kuzeyde Eritre, batı ve güneyde Etiyopya, güneydoğuda ise Somali ile komşudur. Kızıldeniz ve Umman Denizi’ne de kıyısı olan bir ülke olan Cibuti, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasında geçiş yapan gemilerin de uğrak noktasıdır.

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        Günümüzden yaklaşık 1000 sene önce Arap Yarımadası’ndan gelen göçmenlerin yerleşmesiyle tarihi başlayan Cibuti; 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti egemenliği altına girmiş; 19. yüzyılda sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması neticesinde ise İngiltere ve Fransa’nın emperyal faaliyetlerine maruz kalmıştır. 1888 yılından itibaren ise tamamen bir Fransız sömürgesi olarak hayatına devam eden Cibuti’nin bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1977’dir. 1977 yılında egemen bir devlet olarak bağımsızlığını kazanan ülke 1992 yılında kadar tek parti tarafından yönetilmiş; bu tarihte ise çok partili siyasal hayata geçmiştir.

        Cibuti Başkenti

        Bir Doğu Afrika ülkesi olan Cibuti’nin başkenti ülke ile aynı ismi paylaşmaktadır. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük şehri olarak da öne çıkan Cibuti, 1888 yılında Fransızlar tarafından kurulmuştur. Bir yarımada üzerine kurulmuş olan Cibuti, 1892 yılından itibaren sahip olduğu liman ile gemi taşımacılığında önemli bir pozisyona sahiptir. Özellikle Hint Okyanusu ve Kızıldeniz arasında seyreden transit gemilerin uğrak noktasına haline gelen bu şehir, sahip olduğu bu liman ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sunmaktadır.

        Cibuti Nüfusu

        2023 verilerine göre Cibuti’nin nüfusu 1 milyon 136 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık %95’ini Afar ile İssa etnik gruplarının oluşturduğu Cibuti nüfusu içinde Hint, Arap ve Yahudi azınlıklar da yaşamlarını sürdürmektedir. Ülkede konuşulan resmi dilin Arapça ve Fransızca olmasına rağmen; ülkede yaşamakta olan Afarlar sebebiyle, Afar dili de yaygın olarak konuşulmaktadır. Dini inanç konusunda ise ülke nüfusunun yaklaşık olarak %95’i İslamiyet, geri kalan %5’i ise Hristiyanlık inancına mensuptur.

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        Cibuti Para Birimi

        Cibuti’de kullanılan resmi para biriminin ismi Cibuti frangıdır. İlk kez 1977 yılında Cibuti Merkez Bankası tarafından basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki simgesi DJF’dir.

        Cibuti Bayrağının Anlamı

        27 Haziran 1977 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Cibuti bayrağı, gök mavi ve yeşil renkten oluşturulmuş iki yatay şeritten, bu iki şeridin hemen solunda yer alan bir adet beyaz üçgenden ve bu üçgenin merkezinde yer alan bir adet kırmızı 5 köşeli bir yıldızdan meydana gelmektedir.

        Bayrağın en üstünde yer alan gök mavi renk İssa halkını ve gökyüzünü, yeşil renk Afar halkını ve dünyayı, beyaz renk barışı, beş köşeli kırmızı yıldız ise ülkenin 5 bölgesini sembolize etmektedir.

        Cibuti Şehirleri

        İdari olarak 5 bölgeye ayrılmış olan Cibuti’de 11 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Cibuti
        • Arta
        • Obuk
        • Dorra

        Cibuti Türkiye Saat Farkı

        Cibuti ile Türkiye’de kullanılmakta olan yerel saat arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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