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Birçok etnik unsurun bir arada yaşadığı bir ülke olan ve büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşayan Çad nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Çad bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Çad Nerede?

Çad hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Kuzey-Orta Afrika bölgesinde yer alan ve denizler ile herhangi bir bağlantısı olmayan Çad; kuzeyde Libya, doğuda Sudan, batıda Nijerya, Kamerun ve Nijer, güneyde ise Orta Afrika ile çevrelenmiştir.

Günümüzden yaklaşık 9 bin sene önce, kalabalık insan gruplarının bölgeye gelmesiyle tarihi başlayan Çad’da bilinen en eski uygarlığı Saoların kurduğu düşünülmektedir. 19 ve 20. yüzyıllara gelindiğinde ise Fransa’nın sömürgecilik faaliyetlerinin etkisi altına giren Çad 1944 tarihinde ise aldığı yeni bir statü ile Fransa’nın denizaşırı toprağı olarak değerlendirilmiştir. Çad’ı bölgesinde bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı tarih ise 1960’dır. 1958 yılında, Fransa’nın kendi sömürgelerine tam bağımsızlık ya da özerklik seçeneklerini sunmasıyla, bağımsızlık seçeneğini değerlendiren Çad bağımsızlığını kazanmış ve François Tombalbaye ülkenin ilk devlet başkanı olmuştur.

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Çad Başkenti

Orta Afrika’da yer alan bir ülke olan Çad’ın başkenti Encemine’dir (N’Djamena). Ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri olan Encemine, aynı zamanda Çad’ın komşusu olan Kamerun’a da bir köprü ile bağlanmaktadır. Hayvancılık, balıkçılık ve pamuk üretimine dayalı bir ekonomiye sahip olan bu başkent, ülkenin küçük ve orta ölçekli olan endüstrisine de ev sahipliği yapmasıyla dikkat çeker.

Çad Nüfusu

2023 verilerine göre Çad’ın nüfusu 18 milyon 290 bin kişiden meydana gelmektedir. Bünyesinde birden fazla etnik grubu barındırmakta olan Çad’da 11 ana etnik unsur ve onların alt grupları yaşamaktadır. Halkın yaklaşık olarak %95’inin kırsal alanlarda geri kalan %5’inin ise şehirlerde yaşamakta olduğu Çad’da nüfusun büyük bir çoğunluğunu Çad Arapları, Saralar, Mabalar gibi gruplar meydana getirmektedir. Dini inanç huşusunda ise ülkenin yaklaşık %55’i İslamiyet inancına mensuptur. İslam dininin yanı sıra halk içinde %35’lik bir oranla Hristiyanlık, %7’lik bir Animizm inancı da hakimdir.

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Çad Para Birimi

Çad’da kullanılan resmi para biriminin adı Orta Afrika frangıdır. Yalnızca Çad değil; Kamerun, Kongo, Ekvator Ginesi gibi birçok Afrika ülkesinin de resmi para birimi olan Orta Afrika frangının sembolü ise XAF’tır.

Çad Bayrağının Anlamı

1959 yılında kabul edilerek göndere çekilen Çad Bayrağı; mavi, sarı ve kırmızı renkten oluşturulmuş üç eşit dikey şeritten meydana gelmektedir. Fransa bayrağı ile Pan-Afrika renklerinden özenilerek hazırlanan Çad bayrağında mavi renk gökyüzünü ve umudu, sarı renk güneşi ve çölleri, kırmızı renk ise ilerlemeyi, gelişmeyi ve Çad halkının birliğini sembolize etmektedir.

Çad Şehirleri

İdari açıdan 22 bölgeye ayrılmış olan Çad’da 53 şehir yer almaktadır. Bu 53 şehir arasında öne çıkanları ise şu şekildedir:

Encemine (N’Djamena)

Abeche

Fada

Koumra

Sar

Çad Türkiye Saat Farkı

Çad ile Türkiye’de kullanılan yerel saat arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Çad’dan 2 saat daha ileridedir.

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