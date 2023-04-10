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Google Chrome WebGPU'yu hayata geçiriyor

Chrome ekibi, web üzerinde yüksek performanslı Direct3D 12'yi destekleyen (3 Boyutlu) Windows PC'lerde, macOS'ta ve Vulkan destekli ChromeOS cihazlarında WebGPU'yu sunuyor

Giriş: 10.04.2023 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
Google Chrome WebGPU'yu hayata geçiriyor
HABERTURK.COM

Google, web uygulamaları üzerinden ekran kartlarınızın özelliklerine daha fazla erişim sağlayan bir API olan yeni WebGPU teknolojisini duyurdu. WebGPU Direct3D 12’yi destekleyen Windows bilgisayarlarda, macOS’ta ve Vulkan’ı destekleyen ChromeOS cihazlarda kullanılabilecek olan bu yeni özellik Beta sürümünde olan Chrome 113'te sunuluyor.

Google, web uygulamaları üzerinden ekran kartlarının özelliklerine daha fazla erişim sağlayan bir API olan yeni WebGPU teknolojisini duyurarak kullanıcıların oyun performanslarını yükseltmeyi hedefliyor.

API web platformu düşünülerek tasarlanmıştır. Deyimsel bir JavaScript API'sı, vaat entegrasyon, videoları içe aktarma desteği ve mükemmel hata raporlaması ile gösterişli bir geliştirici deneyimi sunuyor.

DAHA GELİŞMİŞ GRAFİK ÖZELLİKLERİ

WebGPU'nun bu ilk sürümü, gelecekteki güncellemeler ve geliştirmeler için bir yapı taşı görevi görecek. WebGPU en basit anlatım ile, Chrome üzerinden açılan uygulama veya penceredeki grafik özelliklerini en az kod kombinasyonu kullanarak sunma amacıyla tasarlanmış. Bu sayede bilgisayarın işlemci ve RAM’lerine daha az yük binnesi ve daha akıcı bir deneyim sunması hedefleniyor.

Chome ekibi ayrıca WebGPU Gölgeleme Dili olan WGSL'de daha da fazla makine öğrenimi optimizasyonu ve ek ergonomi için gölgelendirici çekirdeklerine daha derin erişim sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

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