Christie’s müzayedelerinde İstanbul rüzgarı

Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s, Ekim ayındaki Londra müzayedelerinde İKSV'nin 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu yararına Türkiye’den ve yurtdışından önemli sanatçıların bağışladığı 23 eser satışa sunuldu. Yaklaşık 1,7 Milyon İngiliz Sterlini destek toplandı.

Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s, Ekim ayındaki Londra müzayedelerinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu yararına özel bir bölüm ayırdı. Türkiye’den bir kültür-sanat kurumu yararına yapılan ilk Christie's Londra müzayedesi olan Istanbul Calling’de, Türkiye’den ve yurtdışından önemli sanatçıların bağışladığı 23 eser satışa sunuldu.

Taner Ceylan

İstanbul Calling seçkisinde Türkiye’den rekor sayıda sanatçı yer aldı. Türkiye’den 18, yurtdışından da 4 sanatçının eserlerinin yer aldığı bölüme tüm dünyadan koleksiyonerlerin ilgisi büyük oldu; toplam satış rakamı 1 milyon 669 bin 230 İngiliz Sterlinine (komisyonlar dahil) ulaştı.

Seçkide yer alan Amerikalı ressam Beauford Delaney’e (1901-1979) ait iki eserin satışından elde edilen 1 milyon 215 bin 000 İngiliz Sterlini (komisyonlar dahil) gelirinyüzde 80’i Gülriz Sururi’nin vasiyetnamesi gereğince Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD), yüzde 20’si ise İKSV’nin Genç Sanatçı Fonu’na aktarılacak.

Azade Köker

İstanbul Calling bölümünde yer alan diğer eserlerden elde edilen gelirin ise yüzde 25’i üretimlerini desteklemek amacıyla eser bağışlayan sanatçılara, kalan kısmı ise İKSV'nin Genç Sanatçı Fonu'na aktarılacak.

Alev Ebüzziya Siesbye

Çalışma kapsamında İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’na toplamda yaklaşık 450 bin İngiliz sterlini destek sağlanmış olacak. Fon, önümüzdeki yıllarda İstanbul Festivalleri ve İstanbul Bienali aracılığıyla kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için kullanılacak.

İstanbul Calling’e rekor ilgi

Christie’s Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat Gündüz ve First Open Online Müzayedelerinde yer alan İstanbul Calling seçkisinin ön sergisi, Eylül ve Ekim aylarında Christie’s binasında da sergilenerek geniş kitlelere erişti.

Beauford Delaney- 'James Baldwin'in portresi'

Christie’s’in 14 Ekim’de düzenlenen gündüz müzayedesine İstanbul Calling damgasını vurdu. Beauford Delaney’nin 60’lı yıllarda İstanbul’da yaptığı, yazar James Baldwin’in daha önce hiç görülmemiş portresi, müzayedede en çok ilgi gören eser oldu. Delaney’nin Baldwin portresi, 1.026.000 İngiliz Sterlinine (komisyonlar dahil) ulaşan satış fiyatıyla sanatçının kişisel müzayede rekorunu da kırdı. Delaney imzalı Gülriz Sururi portresi ise 189.000 İngiliz Sterlinine satılarak seçkinin diğer öne çıkan eseri oldu.

Seçkiye eserleriyle katkıda bulunan sanatçılar

İhsan Oturmak

Ahmet Doğu İpek, Alev Ebüzziya Siesbye, Aslı Çavuşoğlu, Azade Köker, Beauford Delaney, Burçak Bingöl, Ebru Döşekçi, Elif Uras, Gözde İlkin, Hera Büyüktaşçıyan, İhsan Oturmak, İrfan Önürmen, Kemal Seyhan, Mehmet Güleryüz, Nasan Tur, Rasim Aksan, Refik Anadol ve Gökhan Hotamışlıgil, Renée Levi, Seçkin Pirim, Shirin Neshat, Taner Ceylan, Yağız Özgen