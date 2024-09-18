Chris Pine, yeni sevgilisiyle tatilde
'Star Trek' filmindeki 'James T. Kirk' rolüyle tanınan Chris Pine, sevgilisiyle İtalya'nın gözde tatil beldesi Portofino'da görüntülendi
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ABD'li aktör Chris Pine, yeni sevgilisiyle İtalya'da objektiflere yansıdı.
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'Star Trek' filminde canlandırdığı 'James T. Kirk' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Chris Pine, kimliği belirsiz sevgilisiyle Portofino'da görüntülendi.
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2022'de kız arkadaşı Annabelle Wallis'ten ayrılan 44 yaşındaki oyuncu, yeni aşkıyla denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Sevgilisi, denizden çıktıktan sonra Chris Pine'a güneş kremi sürdü.
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Genç kadın ardından da ünlü oyuncuya öpücük kondurdu.