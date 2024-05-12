Chris Pine pijamayla sokaklarda
Ünlü oyuncu Chris Pine, bir TV programına katılmak üzere stüdyoya giderken pijama üstü sabahlık kombiniyle şaşırttı
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Ünlü TV programcısı Jimmy Kimmel'ın talk show'unun bu haftaki konuğu Chris Pine oldu.
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43 yaşındaki ünlü oyuncu, Hollywood'daki programa giderken kısa şortlu bir pijama takımı giymişti.
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Chris Pine, kareli pijamalarını koyu mavi bir sabahlık, şık ayakkabılar ve güneş gözlükleriyle kombinlemişti.
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Chris Pine, ilk yönetmenlik denemesi 'Poolman'ın galası için birkaç hafta önce oldukça rahat bir kıyafetle kırmızı halıda yürümüştü. Pine'ın filmiyle ilgili olumsuz eleştiriler yapılmıştı.
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Chris Pine, aynı zamanda senaristi de olduğu filmde, toplumun dışında bir karavanda yaşayan, yüzme havuzlarını temizleyen ve kendisine Büyük Lebowski'yi örnek alan, bir asiyi canlandırıyor.