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Chris Hemsworth eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı - Magazin haberleri

Chris Hemsworth eşi Elsa Pataky'nin yeni yaşını böyle kutladı

Model Elsa Pataky ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Chris Hemsworth, 10 yıllık eşinin 45. yaş gününü sosyal medyada hesabından yayınladığı bir dizi fotoğraf ile kutladı. Ancak Hemsworth'ün paylaşımları arasında en çok dikkat çeken ve beğeni alan kare, Pataky ile spor sonrası güçlü kaslarıyla eşine sarıldığı pozu oldu

19.07.2021 - 13:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Thor'un yıldızı ve üç çocuk babası Chris Hemsworth'ün model eşi Elsa Pataky, 45. yaşına girdi. Hemsworth, eşinin doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı bir dizi fotoğraf ile kutladı.

  • "MUTLU YILLAR"

    Ünlü aktörün, "Mutlu yıllar muhteşem." notunu düştüğü paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Ancak hayranları tarafından kısa sürede yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar arasında en çok dikkat çeken bir fotoğraf vardı.

  • "EŞİNİN KASLARI DAHA GÜÇLÜ"

    Bu kare Chris Hemsworth'ün spor sonrası eşi Elsa Pataky'e kaslı kollarıyla sarıldığı pozu oldu. Bazı takipçileri "Birinin bana o kaslarıyla sarıldığını düşünemiyorum." diye yazdı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Pataky'nin bacak kaslarının, Hemsworth'ten çok daha güçlü olduğunu savundu.

  • İTİRAF ETTİ

    2011 yılından beri Marvel filmlerinde 'Thor' karakterini canlandıran ünlü aktör Chris Hemsworth, geçtiğimiz haftalarda oğluyla ilgili bir itirafta bulunmuştu.

  • "OĞLUMUN EN SEVDİĞİ KAHRAMAN DEĞİLİM"

    Yedi yaşındaki ikiz çocukları Tristan ve Sasha'dan biriyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan Hemsworth, oğlunun en sevdiği süper kahramanı açıklamıştı. 37 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, beklendiği gibi oğlunun en çok 'Thor'u sevmediğini söylemişti.

    Chris Hemsworth, "Küçük adamımın elini tuttum ve ona antika soruyu sordum: Büyüyünce ne olacaksın?, 'Baba, Süpermen olmak istiyorum.’ dedi. Şanslıyım ki iki çocuğum daha var." ifadelerini kullanmıştı.

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