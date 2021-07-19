"EŞİNİN KASLARI DAHA GÜÇLÜ"

Bu kare Chris Hemsworth'ün spor sonrası eşi Elsa Pataky'e kaslı kollarıyla sarıldığı pozu oldu. Bazı takipçileri "Birinin bana o kaslarıyla sarıldığını düşünemiyorum." diye yazdı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Pataky'nin bacak kaslarının, Hemsworth'ten çok daha güçlü olduğunu savundu.