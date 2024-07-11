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        Haberler Gündem CHP Sözcüsü Yücel'den 'Tanju Özcan' açıklaması

        CHP Sözcüsü Yücel'den 'Tanju Özcan' açıklaması: Meseleyi değerlendireceğiz

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamaların, partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:36
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        CHP Sözcüsü Yücel'den 'Tanju Özcan' açıklaması
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        CHP Sözcüsü Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir.

        Sert tartışma
        Sert tartışma

        Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır. Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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