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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Cenazeme katılmanı istemiyorum | Son dakika haberleri

        Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki polemik sertleşti

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medya üzerinden yürütülen polemik sertleşti. Özcan'ın tartışmanın fitilini ateşleyen "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan sert bir yanıt geldi: "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" Bu sözler üzerine Özcan yeni bir paylaşımda bulundu: "Siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem"...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:39
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        Sert tartışma
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert ifadelerle eleştirmişti:

        "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?"

        "YAZIK SANA, SANA VERDİĞİM EMEKLERE"

        Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Özcan'a şu yanıtı verdi:

        "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler. Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; aklını başına al. Tanju, ne kadar kin varmış içinde. Kinini daha da diri tut ve kork. 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadelerini kullandı.

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        ÖZCAN'DAN CEVAP GELDİ: SEBEP SİZSİNİZ SONUÇ ERDOĞAN

        Kılıçdaroğlu'nun yanıtı üzerinden Tanju Özcan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

        Özcan, şöyle dedi:

        "Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan’ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum. Ayrıca ben değişim için Ankara’ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililer de bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem. Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir milletvekili, Tayyip Erdoğan’ın yüzde 65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi’ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız. Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan."

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