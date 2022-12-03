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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir sosyal medya ve çeşitli mecralarda duyurusunun yapıldığı vizyon belgesinin tanıtımını "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlığıyla İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açılış ve kapanış konuşmasını yaptığı toplantıda uluslararası alanda bilinen ekonomistler de sunum yaptı.

JEREMY RIFKIN

MERKEL'İN DE DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Bu isimlerden biri Jeremy Rifkin. Kılıçdaroğlu, toplantıya video konferans yöntemi ile katılarak sunumunu yapan Rifkin'den övgüyle söz ederken kendisinin başdanışmanı olduğunu da açıkladı.

Rifkin'in kariyeri için siyasi liderlere danışmanlık yeni bir durum değil. Zira Rifkin, Avrupa'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada liderlere ve hükümetlere danışmanlık yaptı.

1945 doğumlu ABD'li ekonomist, Avrupa Birliği'ne ekonomi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği alanlarında danışmanlık hizmeti verdi. Avrupa Birliği'nin küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliği üçlü sorununu ele alan Üçüncü Sanayi Devrimi uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planının baş mimarı olarak da biliniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin uygulanması konusunda da danışmanlık yapan Rifkin, bilimsel ve teknolojik değişimlerin ekonomi, işgücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileri ile ilgili 20'den fazla kitap kaleme aldı. Bu eserler dünya genelinde 35 dile çevrildi.

Rifkin, dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji şirketleri, elektrik iletim şirketleri, inşaat şirketleri, mimarlık firmaları, bilişim ve elektronik şirketleri ile taşımacılık ve lojistik şirketlerinden oluşan "TIR Consulting" isimli danışmanlık şirketinin başkanlığını da yürütüyor.

Kendi oluşturduğu küresel ekonomik kalkınma ekibi, Collaborative Commons ve Third Industrial Revolution (Üçüncü Sanayi Devrimi) için IoT (Nesnelerin İnterneti / fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı) altyapısını geliştirmek için şehirler, bölgeler ve ulusal hükümetlerle birlikte çalışıyor.

Aynı zamanda ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Bethesda kenti merkezli Ekonomik Eğilimler Vakfı'nın (FOET) kurucu başkanı.

Rifkin'in 1995 yılından bu yana Pennsylvania Üniversitesi Wharton School Yönetici Eğitim Programı'nda kürsüsü bulunuyor.

DARON ACEMOĞLU

İKİ KEZ NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ

Vizyon belgesinin tanıtımının yapıldığı toplantıya yine video konferans ile bağlanıp sunumunu yapan Daron Acemoğlu'nun adı Türkiye'nin yakın dönem siyasi yaşamında çokça duyuldu. Bir dönem bakanlık için de kulislerde konuşulan Acemoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisinde ziyaret ettiği isimlerden biri olmuştu.

Acemoğlu, akademik kariyerini uzun süredir ABD'de yürütüyor. 1967 doğumlu Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 1986'da Galatasaray Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’nin York Üniversitesi'nde lisansını bitirdi. London School of Economist okulunda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında ise profesör oldu. ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ders veriyor.

Siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi alanlarda yayınlar yapan Acemoğlu, çeşitli akademik ödüllerin de sahibi.

Acemoğlu, profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterildi. 2013 yılında sosyal bilimler dalında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verildi.

UFUK AKÇİĞİT

ULUSLARARASI KURULUŞLARDA DANIŞMAN

Akademik kariyerini sürdürdüğü yurt dışından video konferans yöntemi ile sunum yapan bir diğer ekonomi profesörü Ufuk Akçiğit, lisansını 2003'te Koç Üniversitesi'nde tamamladı. 2009 yılında Massachusetts Institute of Technology’de ‘‘Ekonomik Büyüme ve İnovasyon Politikaları’’ başlıklı teziyle ekonomi doktorasını tamamladı.

Almanya`daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nde Araştırma Profesörü ve Araştırma Grup Başkanlığı, Boston merkezli Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nda, Londra merkezli Ekonomik Politika Araştırma Merkezi’nde, Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nde, Münih merkezli CESifo Enstitüsü’nde Araştırma Ortağı olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi.

Chicago Merkez Bankası, Danimarka Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Bankası, Hutchins Verimlilik Ölçüm Merkezi, IMF, OECD, TCMB ulusal ve uluslararası birçok önemli kuruluşa proje danışmanlık yaptı.

Almanya’da Max Planck-Humboldt araştırma ödülüne layık görülen Akçiğit, Amerikan Ulusal Bilim Vakfı’nın genç akademisyenler için verdiği araştırma ödülünün de sahibi. Akçiğit ayrıca 2022 yılında Almanya’da Küresel Ekonomi Ödülü’nün (Global Economy Prize) ve Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü‘nü de kazandı.

REFET GÜRKAYNAK

ABD MERKEZ BANKASI TECRÜBESİ

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Refet Gürkaynak, CHP'nin ekonomi politikası ile ilgili danıştığı akademisyenlerden biri.

Şu an akademik kadrosunda bulunduğu Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi eğitimini aldıktan sonra doktorasını ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde tamamladı. ABD Merkez Bankası'nda 4 yıl çalışan Gürkaynak, MIT'de ders verdi. Uluslararası Para Fonu ve TCMB'ye danışmanlık yaptı.

HAKAN KARA

MERKEZ BANKASI'NIN BAŞEKONOMİSTİ İDİ

CHP'nin yeni dönemindeki ekonomi politikalarına yön veren isimlerden biri Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Ali Hakan Kara.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve çeşitli mecralarda alanı ile ilgili birikimini paylaşan Kara, TCMB politikalarının iletişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla 2016-2019 yılları arasında blog serisinin baş editörü olarak da görev yaptı.

Hakemli dergilerde birçok makalesi yayımlanan ve çeşitli akademik konferanslarda sunum yapan Kara, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve lisans dersleri verdi.

HACER FOGGO

YOKSULLUK ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında adı son dönem sıkça duyulan isimlerden Hacer Foggo, yoksulluk üzerine çalışmaları ile biliniyor. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabirlik yapan Foggo, 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri ile Roman yurttaşların yaşadığı Sulukule'deki eylemlerde de bulundu. 2016 yılında Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi’ni, Pandemi döneminde Derin Yoksulluk Ağı'nı kurdu. 2022 yılı Mart ayında CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi’nin kurucusu ve koordinatörü oldu.

2022 yılında Uğur Mumcu Dayanışma ödülünü alan Foggo'nun Kırmızı Püskül adında bir inceleme ve Askıda Hayatlar- Yoksulluk Günlükleri adında kitapları bulunuyor.