CHP yönetiminin karar vermekte bu denli zorlandığı, büyük uğraşlarla üzerinde uzlaştığı adayı parti yönetimine sokup, bir başka isimi açıkladığı başka bir seçim bölgesi yoktur…



Mersin hariç…



Şu kadarını söylemeliyim CHP yönetimi Mersin için uğraştığı kadar başka bir ille uğraşmadı.



Hatta İYİ Parti ile krizin yaşanmasına neden olan ne Ankara, ne de hala açıklamakta zorlandığı İzmir için bu kadar uğraş verdi...



Daha iyi anlaşılabilmesi için süreci anlatayım…



Mersin, CHP’nin en çok aday başvurusunun yapıldığı büyükşehirler arasında yer aldı.



Aktarıldığına göre, İstemihan Talay ve Fikri Sağlar ile birlikte, eski milletvekilleri, yıllardır büyükşehir belediye başkanlığı için uğraş veren parti üyeleri dahil 10’a yakın başvuru geldi.



Parti yönetimi de bu isimlerin hepsini bir sepete koyup kamuoyu yoklaması yaptırdı.



Bu noktada kalmadı, diğer partilerin muhtemel adaylarını da içeren, tanınırlığı önceleyen bir sepet yaparak ankete sundu.



İlk araştırmada iki isim öne çıktı…



Eski milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu ve Vahap Seçer…





NABIZDAN DA AYNI İSİMLER ÇIKTI



Her iki isme farklı kesimlerinden, farklı itirazlar yükseldi.



Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu bir anket çalışması yerine kanaat önderleri ve parti teşkilatıyla görüşmelerle nabız yoklanmasını yapılmasını istedi.



Hatta Mersin’e bazı güvendiği isimleri yollayıp nabız tutturdu.



Gelen bilgiler de Serdal Kuyucuoğlu ve Vahap Seçer’i işaret etti. Bu aşamada Mersin İl teşkilatının tercihinin Vahap Seçer’den yana olduğu da kayda geçirildi.



Kılıçdaroğlu 2 hafta önce kararını Serdal Kuyucuoğlu’dan yana oluştururken, tepkileri de dikkate alıp, iki farklı kamuoyu şirketinden tekrar anket yapmalarını istedi.



Yapılan her iki anketin sonucu geçen hafta Genel Merkez’e ulaştı ve Serdal Kuyucuoğlu bir adım önde çıkarken, ikinci sırada Vahap Seçer yer aldı.



MYK’DA YÜKSELEN İTİRAZ



Bu kapsamda MYK’ya ilk sırada Serdal Kuyucuoğlu’nun adı sunuldu…



CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin ile ilgili görüşünü belirtirken Kuyucuoğlu’nun tanınırlığının anketlerde de yüksek çıktığını vurguladı ve “Kuyucuoğlu, Seçer’in bir adım önünde görünüyor” dedi.



Seçer’in de başka yönlerinin önde olduğunu belirtti ve iki adayın, 49-51 seviyesinde sonuca ulaştığını açıkladı.



MYK üyelerinden üçü hariç neredeyse tamamı Kuyucuoğlu yerine Seçer’in aday gösterilmesi gerektiğini belirtti.



İl Başkanı, teşkilat üyeleri ve milletvekillerinin tercihinin de Seçer’den yana olduğunu vurgulayan MYK üyeleri Mersin’de dile getirilen bazı kaygıları da masaya taşıdı.



Hem Adana, hem de Mersin Büyükşehir adaylarının “Arap Alevi” olmalarının hiçbir sorun yaratmayacağını, CHP olarak ilk başta kendilerinin “kimlik siyasetinden kesinlikle uzak durması gerektiğine” vurgu yaptı.



Bazı üyeler de bir ilin seçmeninin öteki ilin adayıyla ilgilenmesi olasılığının çok düşük olduğunu da söyledi.



KARAR ÖNCESİ ARA



Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin %80’inin Seçer yönündeki taleplerini dinlemekle yetindi ve bir süreliğine izin isteyip odasına çıktı.



Kısa süre sonra da dönüp MYK üyelerinin talepleri doğrultusunda Seçer’in aday gösterilmesi kararını onadı.



Toplantıda Malatya’nın bir ilçesine yönelik tercihle ilgili olarak Vali Ağababa’nın tepkisi dışında diğer adayların hepsi oy birliği ile kabul edildi ve liste Parti Meclisi’ne (PM) yollandı.



PM’de ise Mersin konusunda herhangi bir tartışma yaşanmadı.



Sadece Bursa’da Mustafa Bozbey’in Büyükşehir adayı olması nedeniyle yerine Nilüfer İlçe Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Turgay Erdem’in hangi kıstasla seçildi konusunu Selin Sayek Böke gündeme getirdi.



Yapılan anketlerle belirlendiği anımsatılınca Böke anketleri görmek istedi.



Parti yönetiminin bu kadar geniş kapsamlı anket sonuçlarının tartışmasının bir çırpıda yapılamayacağını anımsatması üzerine Böke itirazından vazgeçti ve Erdem’in adaylığı kabul edildi.



ÖZTUNÇ’A ALKIŞLI ONAY



En ilginç an ise Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un adaylığında yaşandı.



Kendisi de PM üyesi olan Öztunç’un Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması PM’nin oy birliği ve herkesin alkışları arasında onaylandı; duygusal anlar yaşandı.



İzmir Büyükşehir ve ilçeleri ile İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerin ilçe adaylarının bu ayın ortasında bir PM daha yapılarak belirlenmesi kararlaştırıldı.



Bodrum gibi ilçelerde ise adaylar, İYİ Parti ile süren ittifak müzakeresinin sonucuna göre tespit edilecek.



DEMOKRATİK Mİ?



Bütün bu gelişmelerden yola çıkılarak CHP’nin demokrat bir tutum aldığı, liderinin getirdiği bir adayın MYK’da ret edilip, yerine bir başkasının getirilebildiğinden söz edilebilir.



Ancak madalyonun bir de diğer yanı var…



O zaman bu denli uğraşa, binlerce lira harcayıp anket ve kamuoyu yoklaması yapmaya ne gerek vardı?



MYK’ya aday isimleri getirilir, onlar da dilediklerini tercih ederdi…