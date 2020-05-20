CHP Milletvekili Gürer sordu, Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Kapanan işyerlerinin sayısının devam salgın sürecinde katlanarak artacağını ve zaten var olan işsizlik sorununun önü alınamaz boyutlara ulaşacağını ifade eden CHP Milletvekili Gürer, iktidarın yapay gündemlerle günü geçiştirmek yerine, artan işsizlik ve kapanan işyerleriyle ilgili soruna eğilmesi gerektiğini söyledi.



KORONA VİRÜSÜN EKONOMİK BOYUTLARI



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs salgının, ekonomik boyutları ve istihdama etkilerine dikkat çekmek amacıyla, Ticaret Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gürer, Bakan Ruhsar Pekcan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Corona virüs sebebiyle 1 Mart 2020 sonrası kapanan toplam işyeri sayısı ve üretime ara veren fabrika sayısı ayrı ayrı ne kadardır? Bu süreçte işini kaybeden kişi ve işsizlik fonundan yararlanan kişi sayısı ayrı ayrı ne kadardır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.



BAKAN PEKCAN İŞİNİ KAYBEDEN SAYISINI AÇIKLAMADI

Gürer’in önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüsle mücadele sürecinde işini kaybedenler ile İşsizlik Fonu’ndan yararlanan kişilerin sayısına ilişkin verileri paylaşmadı.

Bakan Pekcan, tescil edilen ve terkin edilen işyerleriyle ilgili verileri açıkladı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) üzerinden elektronik ortamda yapılan sorgulama neticesinde alına verileri paylaşan Bakan Pekcan, 01.03.2020-30.04.2020 döneminde ülkemizde toplam 78 bin 954 adet işyeri tescil, 15bin 948 işyeri terkin edildiğini açıkladı.



KAPANAN İŞYERİ SAYISI ARTIYOR

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs salgını başlamadan önce baş gösteren ekonomik krizin, pandemiyle birlikte net bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını belirtti. Salgın öncesindeki krize direnen ancak salgınla birlikte direnç kaybına uğrayan binlerce işyerinin kepenk kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Gürer, “Sadece 2 ay içinde terkin edilen yani kapanan işyeri sayısı 16 bine yaklaşmış durumdadır. Bu işyerlerindeki on binlerce işçi de ne yazık ki işinden olmuştur. Devam eden salgın süreci de göz önünde bulundurulduğunda, ne yazık ki önümüzdeki aylarda kapanacak işyeri sayısı artarak devam edecektir. Ülkemizin yaşadığı en önemli sorunlardan biri olan işsizlik sorunu, salgın sürecinin sona ermesinin ardından çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır” diye konuştu.



GÜRER: “YAPAY GÜNDEMİ BIRAKIN, EKONOMİYE BAKIN”

Hükümetin şapkasını önüne koyarak, çığ gibi çoğalan kapanan işyerleri ve işsizlik sorununa çare üretmesi gerektiğini belirten CHP Milletvekili Gürer, “Yetkililerin yapay gündemlerde sorunu geçiştirmeye çalışmak yerine, önümüzdeki aylarda daha artacak olan ekonomik kriz ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik kafa yorması gerekir” dedi.



AÇIKLANAN RAKAMLAR YANLIŞ ALGIYA SEBEP OLABİLİR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Ruhsar Pekcan’ın yaptığı açıklamada, tescil edildiği belirtilen 78 bin 954 işyerinin çoğunluğunun zaten var olan ancak Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemine kaydolmamış işyerleri olduğuna da dikkat çekerek, “Açıklanan rakamlarda 16 bine yakın işyeri kapanırken, 79 bine yakın yeni işyeri açılmış gibi bir algı oluşabilir. Açıldığı belirtilen işyerlerinin büyük çoğunluğu zaten faaliyette olan ancak değişik nedenlerle Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemine kaydedilmiş olan ve bu süreçte kayıtları yapılan işyerleridir. Yani bu süreçte 79 bin yeni işyeri açılmamıştır” ifadelerini kullandı.