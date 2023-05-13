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CHP Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl CHP Milletvekili Adayları Listesi

İl il CHP milletvekili aday listesi belli oldu! 14 Mayıs 2023 CHP milletvekili adayları kimler?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. Partilerin il il milletvekili aday listesi de seçmenler tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili kesin aday listesi de belli oldu. İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında, 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. CHP listelerinde İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve TDP'den adaylar da yer alıyor. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il CHP milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri il il CHP milletvekili adayları listesi

Giriş: 13.05.2023 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, il il CHP milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), çeşitli illerde İYİ Parti ile fermuar sistemi üzerinde anlaşma yaptı. Buna göre, 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul başta olmak üzere il il CHP milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP milletvekili adayları tam liste

  • HANGİ İLLERDE ORTAK ADAY ÇIKARTILDI?

    İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9’unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. CHP’nin İYİ Parti listesinden girdiği iller Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı olurken; İYİ Parti’nin CHP listelerinden girdiği iller ise Adıyaman, Çorum, Hakkari Erzincan, Rize, Van Batman, Bartın, Düzce oldu.

    CHP listelerinde yer almayan önemli isimler; Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu oldu.

    CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve Senarist Onur Aydın. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin Erzincan’dan birinci sıradan adayı oldu.

  • İşte il il CHP milletvekili aday listesi...

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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