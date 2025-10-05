Habertürk
        CHP Lideri Özgür Özel, kurultay iptal davası ve 39. Olağan Kurultay ile ilgili konuştu

        CHP Lideri Özgür Özel, kurultay iptal davası ve 39. Olağan Kurultay ile ilgili konuştu

        Partisinin Bolu kampında bir grup gazeteci ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet liderleriyle verdiği fotoğrafı değerlendirdi. "Meclis'teki fotoğrafla kimse CHP'yi kimse yalnızlaştıramaz" dedi. Özel'in gündeminde kurultay iptal davası ve 39. Olağan Kurultay da vardı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 05.10.2025 - 09:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 09:38
        '39. Kurultay tartışmaları bitirir'
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bolu kampında gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başlıkları şöyle:

        1 EKİM’DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN LİDERLERLE FOTOĞRAFI: Meclis’teki fotoğrafla CHP'yi kimse yalnızlaştıramaz. Bir yalnızlaşma varsa o fotoğrafta Sayın Erdoğan'la Bahçeli o fotoğraftaki diğerlerine göre daha yalnızdır. Bize yapılan bunca saldırıdan dolayı biz Meclis’e girsek kendimizi inkar etmiş oluruz artık. Gelecek sene 1 Ekim'de aynı durum olursa aynı tutumumuz olur. Ama bir senede siyasette ne gelişmeler oluyor? Geçen seneden bu seneye bakınca neler yaşadık. Ama resmi törenleri boykot etme gibi bir yaklaşımımız bizim olmaz. 10 Kasım'da, 29 Ekim'de Anıtkabir'e gideriz.

        KURULTAY İPTAL DAVASI: 39. Olağan kurultayın yapılması tüm tartışmaları bitirir. Bence mahkemenin normal şartlarda 24 Ekim’de esastan bir karar verip davayı reddetmesin beklerim. Ama bir erteleme daha olup kurultayın sonrasına bırakma gibi bir karar da benim için şaşırtıcı olmaz. Onun dışında bir karar beklemiyorum açıkçası.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN “PARTİYİ DIŞARIDAN KAYYUMA BIRAKMAM” SÖZLERİ: Milletvekillerine ve yönetici arkadaşlara bu konuyu konuşmayın, gündeminizden çıkarın demişken, en üst noktadan kendi gündemime almayı ve yeni bir şey başlatmayı doğru bulmuyorum.

        OLAĞAN KURULTAYDA KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ OLACAK Mİ? Siyasetin doğası gereği olağan kurultaylar bir değişim talep eder. Yani bugüne kadarki partinin geleneklerine uygun şekilde korunan kadrolar olacaktır yenilenen kadrolar olacaktır. Belki gölge kabinenin cumhurbaşkanlığı aday ofisine doğru yönlenebileceği süreçler de olabilir. Şimdi oran vermek için biraz erken, CHP tarihinde yüzde 40’lar 60’lar olmuştur.“

        ADAYLIK TARTIŞMASI: Mansur Bey kimsenin yedeği değil, benim gözümde de öyle değil. Mansur Bey'in kendi gönlünde de öyle değil.Mansur Bey ihmal edilemeyecek, yok sayılamayacak bir figürdür. Ama zaman ne getirecek Mansur Bey ne düşünecek? Toplum ne düşünecek? Nasıl bir noktaya geleceğiz? Bugün o gün değil. Mansur Bey'le aramızda bu konuda en ufak bir çelişki yok. Ama benim kendimle ilgili pozisyonum net. Denklemi çözecek kişi kendini denkleme sokarsa değişkeni sabitleyemezsin yani. O zaman yanlış çözebilirsin.

        12 EKİM’DE BRÜKSEL’DE YAPILACAK MİTİNG: Sesimizi dünyaya duyurmak için miting yapacağız. Çünkü bu bir darbe dünyadaki sistemin haberdar olması, dayanışma içinde olmamız gerekiyor

        #Özgür Özel
        #CHP Bolu kampı
        #haberler
        #Son dakika haberler
