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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Lideri Özgür Özel Fransa yolcusu

        CHP Lideri Özgür Özel Fransa yolcusu: Bahar oturumuna katılacak!

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin oturumuna katılmak üzere Fransa'ya gidecek. Özel'in bölgesel konulara yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

        Giriş: 12.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:04
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        Özgür Özel Fransa yolcusu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Nisan Çarşamba günü Fransa'nın Strasbourg kentindeki bahar oturumuna katılacak.

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        CHP Lideri Özel, Sosyal Demokrat Grup tarafından davet edildi.

        BÖLGESEL KONULARA İLİŞKİN MESAJLAR VERECEK

        Özel, Strasbourg'da Sosyal Demokrat Grubun yapacağı toplantıda bir de konuşma yapacak. CHP liderinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile Gazze başta olmak üzere bölgesel konulara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

        Özgür Özel oturum kapsamında bir dizi ikili ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirecek.

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