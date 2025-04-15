CHP lideri Özgür Özel, Financial Times'a konuştu: Erdoğan'ın rakibini sindirdiği dönem geçti

Birleşik Krallık'ın en büyük medya kuruluşlarından olan Financial Times'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının adından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için taban mitingleri ve siyasi ittifaklardan oluşan çok yönlü bir strateji izlediğini söyledi.

Gazete, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anketlerde seçimde Erdoğan'ı yeneceğini gösterdiğini belirtirken, "İmamoğlu'nun geçen ay tutuklanması piyasalarda paniğe ve Türkiye'de son on yılın en büyük sokak protestolarına yol açtı" satırlarına yer verdi.

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Özgür Özel, İmamoğlu'nun yerine geçecek bir adayla ilgili 'planları olmadığını' ancak halkın hoşnutsuzluğunun patlamasından sonra onsuz da ivmeyi sürdürmeleri gerektiğini kabul ettiklerini söyledi.

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İmamoğlu'nun tutuklanmasına duyulan öfkeyi seçmenler arasında geniş yankı uyandıran bir davaya dönüştürmek için düzenli gösteriler ve imza kampanyası düzenlediklerini belirten Özel ayrıca, Erdoğan'ın AK Parti'si ve ortaklarını yenmeyi başaran türden bir muhalefet koalisyonu kurmaya da açık olduğunu belirtti.

"Seçimler yaklaşırken diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz. Erdoğan'ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var" diyen Özel, İmamoğlu'nun şu an 2028'de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı oylamasında CHP'nin adayı olmaya devam edeceğini vurguladı. Ancak Özel, hükümetin uygulayacağı bir yasağın İmamoğlu'nun adaylığını imkânsız hale getirmesi durumunda, "En uygun adayı belirleyeceğiz ve İmamoğlu'nun özgürlük kampanyası etrafında bir kampanya yürüteceğiz" dedi. Gazete, Özel'in İmamoğlu'nun tutuklanmasını takip eden protestolarda onu böylesine harekete geçiren aynı enerji ve kararlılığı yaydığını belirtti. "Erdoğan'ın karşısında duranı sindirdiği dönemi geçtik" Özel, "Erdoğan'ın kendisine karşı duranları sindirebileceği eşiği geçtik" derken, "Kriz yönetimi ve direniş bizim işimiz" diye konuştu. REKLAM Financial Times, CHP'nin üç ayaklı bir ana planı olduğunu okurlarına aktardı. İlk ayak, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için Erdoğan'ın 2023 Seçimleri'nde topladığından daha fazla olan 30 milyon imzayı toplamak için sembolik bir ulusal kampanyayı içeriyor. Parti yetkililerine göre şu ana kadar 10 milyondan fazla kişi imza verdi.

İkinci ayak ise her çarşamba İstanbul'da bir miting düzenlenmesini ve ülke çapında periyodik gösteriler yapılmasını içeriyor. Özel, "Otoriter popülist bir liderin barışçıl gösteriler ve sivil protestolarla nasıl geriletilebileceğine dair dünyada çok az örnek var. Bu da onlardan biri olacak." ifadesini kullandı. Stratejinin üçüncü ve en zorlu kısmı ise İmamoğlu'nun davasını seçmenler, özellikle de gençler arasında geniş yankı uyandıran bir davaya dönüştürmek ve böylece hükümet üzerindeki baskıyı sürdürmek. REKLAM Gazete, son protestoların sol görüşlü öğrencilerden sağ görüşlü milliyetçilere, genç Müslüman kadınlardan yaşlı emeklilere kadar Türk toplumunun geniş bir kesimini kapsadığını yazdı. Geçen ay Ankara'daki bir gösteri sırasında yapılan bir anketi aktaran Financial Times, protestocuların yüzde 94'ü 35 yaşın altında olmasına rağmen sadece yarısı CHP'yi desteklediğini söyledi. "Tek başına kurtuluş yok" ifadelerini kullanan Özel, "Ne hayal ederseniz edin, Erdoğan bunu yapabilir. Bunun sınırı yok," dedi.

Özel, "Ne yazık ki, mevcut küresel bağlam; Trump, Putin, Suriye'deki savaş, Erdoğan'ı diğer liderlerin pazarlık yapmak istediği birine dönüştürdü" dedi. Gazete, olumsuzluklara rağmen Özel'in risklerden etkilenmemiş göründüğünü belirtirken "En iyi savunma şu anda yaptığımız şey, yani direnmek" dedi. Özel'den BBC'de Starmer'a 'İmamoğlu' tepkisi CHP lideri Özel, Guardian'a konuştu