Özel'den BBC'de Starmer'a 'İmamoğlu' tepkisi: Neden hiç açıklama yapmadınız? | Dış Haberler

Özel'den BBC'de Starmer'a 'İmamoğlu' tepkisi: Neden hiç açıklama yapmadınız? | Dış Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International'ın ardından BBC'ye bir röportaj verdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' suçlamalarıyla gözaltına alınması, daha sonra 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına yönelik operasyona Birleşik Krallık iktidarı İşçi Partisi'nin sessiz kalmasını eleştirdi.

BBC Türkçe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya göre Başbakan ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı eleştiren Özgür Özel, "Bu nasıl dostluk?" diye sordu.

Avrupa'nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İşçi Partisi'nin sessiz kaldığını belirten Özgür Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

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Sessizlik nedeniyle kırgın olduklarını ifade eden Özgür Özel, şöyle konuştu:

"İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız."

Almanya tutuklamaya tepki göstermişti Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir. Geleceğini Avrupa Birliği'nde gören bir ülkede, hukukun üstünlüğü geçerli olmalı." ifadelerini kullanmıştı. Almanya Şansölyesi Scholz da, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da iyileştirmek için büyük çaba sarf ettik. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türk demokrasisi ve ilişkimiz açısından üzücü bir olaydır. Siyasi muhalefet yargılanmamalıdır." demişti. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Avrupa Birliği'nin üç temel kurumundan biri olan Avrupa Konseyi, kararı 'şiddetle kınadığını' duyurmuştu. Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partililerin bir araya geldiği parti olan PES de İmamoğlu'nun yanında olduklarını duyurarak gözaltı kararını kınamıştı.