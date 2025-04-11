CHP lideri Guardian'a konuştu: İngiliz başbakan bu tutumunu gelecekte açıklayamaz

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, İngiliz The Guardian gazetesine konuştu. CHP lideri, İngiliz Başbakan Keir Starmer'ın görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve Türkiye'deki demokratik gerilemeyi görmezden gelmekle suçladı.

Özel, Starmer'ın partisiyle 'kardeş parti' olduklarını ve kendilerine yönelik saldırılar hakkında konuşmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

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Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay gözaltına alınmasının ardından tam bir kınama yapmadığı için İşçi Partisi yönetimine ve Starmer'ın şahsına kızgın olduğunu vurgulayan Özel, "Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar. Starmer'ın tutumu gelecekte açıklayamayacağı bir tutumdur. Şu mesajı göndermek istiyorum: Her şey bittikten sonra düşmanlarımızın yüksek seslerini ve olumsuz yorumlarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" dedi.

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Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu Avrupalı liderler belediye başkanının tutuklanmasına tepki gösterirken, CHP lideri de Avrupa'nın Ankara'yı demokratik gerilemeden vazgeçirmek için daha fazla baskı yaptığını görmek istediğini söyledi.

Guardian haberdeki editoryal arkaplanında, İmamoğlu'nun tutuklanmasının, Avrupalı liderlerin NATO'da ABD'den sonra en büyük ikinci orduya sahip olan Türkiye'yi Ukrayna'da barış gücü olarak görevlendirmeyi düşündükleri bir döneme denk geldiğini yazdı. Özgür Özel, Avrupalı siyasetçileri uyardığını belirterek, "Güvenlik kaygıları nedeniyle Erdoğan ile ilkesiz müzakereler yapmak doğru değil. NATO'nun birinci büyük ordusunun Trump'ın elinde, ikinci büyük ordusunun da bir otokratın elinde olmasının kimseye faydası yok" dedi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana geçen haftalarda, İngiliz hükümetinden ya da İşçi Partisi'nden Türkiye'deki olaylara ya da hükümet karşıtı protestoları takip eden BBC muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesine ilişkin çok az yorum geldi. İngiliz Bakan Stephen Doughty, mart ayı sonunda parlamentoya yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'ın 'durumu yakından izlediğini' söyledi. Özel, BBC'ye de konuşmuştu Özgür Özel, 26 Mart'ta Birleşik Krallık devlet medyası BBC'ye de bir röportaj vererek İşçi Partisi'nden bir açıklama gelmemesini eleştirmiş, "Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl tepki göstermez? Gerçekten çok kırgınız" demişti.