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        Haberler Gündem CHP Lideri Özgür Özel'den 'Bir Cumhuriyet Filmi' açıklaması

        CHP Lideri Özgür Özel'den 'Bir Cumhuriyet Filmi' açıklaması

        CHP Lideri Özgür Özel, 'Bir Cumhuriyet Filmi'nin senaryosu hakkında bir açıklamada bulundu. Özel; filmin senaryosunu Sırrı Süreyya Önder'in yazdığını söyledi. Özgür Özel, açıklamasında; Önder'in senaryoyu yazdığının ölümünden sonra bilinmesini istediğini de aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:04
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        "Öldükten sonra bilsinler"
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        Dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün Taksim'deki AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) veda töreni düzenlendi.

        CHP lideri Özgür Özel, AKM çıkışında Selçuk Tengioğlu'un fiziksel saldırısına maruz kaldı.

        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
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        Özgür Özel, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada; "Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanı olmayız" dedi.

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        Özgür Özel, konuşmasında 'Bir Cumhuriyet Filmi' adlı sinema filmi hakkında da bir açıklamada bulundu. Özel, film hakkında şunları söyledi: Sırrı Süreyya’nın bir emaneti var, onu size söyleyeyim. Bana geldi, dedi ki bir gün; "Şu son filmi izledin mi?." ‘Hangi filmi?’ dedim Dedi ki; "Bir Cumhuriyet Şarkısı." "İzlemedim" dedim. "İzle, hatırım için" dedi. "İzleyeceğim zaten. İzlemeden olur mu?" dedim.

        Ekrem Başkan ile, o günlerde yeni tutuklanmış Ahmet Özer’in kızı ve oğluyla, İstanbul İl Başkanımızla, MYK üyelerimizle, gençlik kollarımızla dolu bir sinema salonunda Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledik.

        Sonra "Beğendin mi?" diye sordu. Bir araya geldik. Dedi ki; "Ben ölene kadar bu sır sana emanettir, sonra söyleyebilirsin. O filmin senaryosunu ben yazdım." "Ağabey niye söylemiyorsun?" dedik. Dedi ki"‘Yani şimdi filmdekilerin emeğine yazık olur. Öldükten sonra bilsinler" dedi.

        O gün bugündür bu sır bendeydi. Bugün sabahleyin bir iki kişiye, çok yakınlarıma söyledim. Bunu herkes bilsin: O harika film Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın senaryosunu — tabii mevcut senarist arkadaşıyla birlikte; herhalde kendileri açıklarlar bundan sonra — Sırrı Süreyya yazdı. Çünkü "Ben öldükten sonra bilinsin" diyordu.

        "Niye bana emanet ettin?" dedim. "Atatürk’ü anlatıyor film. O partinin ilk genel başkanını ben anlattım. Ee bunu da son genel başkanına emanet edeceğiz herhalde" dedi. Ben böyle duygular içinde olduğum bir günde… Öyle, bize atılan o yumruk falan... Bize değmez. Canımızı da yakmaz. Çok çok mücadele azmimizi artırır. Hepinize teşekkür ediyorum.

        BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın künyesinde senaristi; "BKM Senaryo Ekibi" olarak yer alıyor.

        1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'yi ziyareti sebebiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir opera yazılıp sahnelenmesi isteğini gerçekleştirmek üzere Ahmed Adnan Saygun tarafından Özsoy Operasının 27 günde bestelenişini ve sahnelenmesini anlatan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', bankanın 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında İş Bankası tarafından desteklendi.

        Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime 25 Ekim 2024'te girdi. Film, sinemalarda vizyon takvimini tamamladıktan sonra bir dijital platformda yayınlanmaya başladı.

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        #Özgür Özel
        #Sırrı Süreyya Önder
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
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