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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı

        CHP lideri Özgür Özel, 10 Kasım mesajında, "Cumhuriyet'imizi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyet'imizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:44
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        Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur." ifadesini kullandı.

        Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Özel, şunları kaydetti:

        "57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur. 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyen kurucumuz Atatürk'ün ilkelerini, devrimlerini, altı oku ve iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma ve Cumhuriyet'imizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

        Atatürk'ün, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyet'imizi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyet'imizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz. Ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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