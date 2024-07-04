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        Haberler Gündem CHP Lideri Özel: Şam'a gidip Esad'la göçmen meselesini çözeceğim

        CHP Lideri Özel: Şam'a gidip Esad'la göçmen meselesini çözeceğim

        Önümüzdeki günlerde Suriye'ye gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Esad'la masaya oturup göçmen sorunu çözeceğim" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:40
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir televizyon kanalının canlı yayınında konuştu. CHP Genel Merkezi'nde soruları yanıtlayan Özel, "Esad'la oturup sığınmacı sorununu çözeceğim" dedi.

        Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

        Resmi rakam 4 milyon 600 bin. 10 milyon diyen var. Kayıtlı olanları görelim, kaçak olanlar belli olsun. ona göre ne yapılacaksa yapılsın. Bugünkü durum bir statükoya dönüşemez. Sıradışı ve hukuken sorunlu durum. Bununla ilgili üzerime düşen ne varsa yapacağım. Dış Politika Danışma Kurulumuz var. Sayın Karayalçın, sayın Hikmet Çetin, 9 tane en üst düzey görevlerde bulunmuş diplomatlarımız var. 7 diplomat var. Danışma Kurulumuz çalışıyor. Milli Savunma Danışma Kurulumuz çalışıyor. 10 emekli askerden oluşan çalışma grubu. İkisinin karma toplantısı olacak. Murat Bakan ekibiyle çalışıyor. Bu meseleyle ilgili Selin Sayek Böke ve ben çalışıyorum. Yarın Bükreş'e gideceğim. Sosyalist Enternasyonel'in toplantısına katılacağım. Ana konumuz sığınmacılar. Türkiye'de bütün büyükelçilerle konuşuyorum. Alman Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile konuştum. "Bizi bu konuda yalnız bırakamazsınız, sizin sığınmacı deponuz olamayız" diyeceğim. Merkel'in yaptığı tuhaf 6 milyon Euroluk anlaşma, kendisi için başarılı sayılabilir ama AB'nin idealleri için utanç vericidir.

        "ÇOK YAKINDA ESAD'LA GÖRÜŞECEĞİZ"

        Detay vermeyeyim ama bir mutabakatımız var. Gün belirleyeceğiz. Çok yakın süreçte Şam ziyareti olacak. Bir aksilik çıkmazsa heyetle gideceğim. Gidip görüşeceğiz. Türkiye ile Esad'ın masaya oturup, bu sorunu çözüp, Avrupa'dan kaynağın bulunması için inanılmaz gayret sarf edeceğim. En büyük kampanyayı yapacağız. Parasını da bulacağız. Yeter ki sığınmacı meselesinden kurtarmak için herkes üzerine düşeni göstersin. 2,5-3 aydır çalışıyoruz. Belli noktaya geldik. Temmuz ayı içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bir tarih belirleyeceğiz. Lübnan üzerinden gideceğiz.

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        #Özgür Özel
        #Özgür Özel Esad
        #haberler
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