CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Türkiye’nin sıkıştığı bir alandan bahsetmek isterim. Dış politikada milli olmamız gerekir. Dış politikada aslolan Türkiyemizin çıkarlarıdır. Muhalefet de hükümet de ortak düşünceleri savunmak zorundadır. Önümüze konan bir çizginin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yurtta barış dünyada barıştır. Kim söylüyor bunu, savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Halbuki yurtta barış dünyada barış evrensel bir söz haline gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal 1926’da ‘biz milletlerarası ilişkilerde açık ve samimi politikanın en ateşli savunucusuyuz’ diyor. 1933’te ‘dış siyasetimiz başlangıçta yaratılan çizgiden asla sapmamıştır’ diyor. İşte süreklilik budur. Dış politika böyle bir şeydir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, dış politikada en önemli adım attığımız politikadır. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin artık tanınması lazım. Türkiye'nin artık Kıbrıs konusunda yeni bir adım atması gerekiyor. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Kendi topraklarını terk eden bir anlayış var. Bir de kahramanlık edebiyatı yapıyorlar. Ege Denizi’nde bize ait olan 16 ada terk edildi. Lozan'a göre silahsızlanması gereken adaların tamamı silahlandırıldı. Doğu Akdeniz'de petrol yatakları var. ABD, İsrail, Mısır, Yunanistan orda. Türkiye yok. Niye yoksun kardeşim?

"BENİM EVLATLARIM ŞEHİT OLACAK, SURİYELİLER TATİL KÖYÜNDE GEZECEK"

Ne oldu da bir gecede Suriye düşman oldu? 3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli var Türkiye'de. Bir de Suriyeliler için 35 milyar dolar para harcadığını söyledin. Benim gencecik evlatlarım Suriye'de şehit olacak, Suriyeliler bizim tatil köylerinde gezecekler. Egemen güçlerin maşası olursanız bu hale gelirsiniz. El alemin kayığına binersen memleketi buraya getirirsin. Dış politika milli olmak zorundadır. Bu yüzden bunları söylüyorum. Bize danışsalardı sakın Suriye’ye girmeyin derdik. Komşun yanıyor o yangın buraya sıçrar. Sen ne yapıyorsun ateşe su yerine benzin döküyorsun.

"MUTFAKLARDA YANGIN VAR"

Vicdan sahibi AK Partili kardeşime söylüyorum; 17 yılda ülkeyi bu hâle kim getirdi? İnsanları ayırdılar; dindar, dindar olmayan diye ayırdılar. Yolsuzluk, ahlaksızlık diz boyu! Mutfaklarda gerçekten yangın var. Bunu siyaseten söylemiyorum. İstanbul’u sokak sokak geziyorum, 15-20 kişinin daracık yerlerde yaşadığına tanığım ben.

Adaleti sadece hakim dağıtmaz. Yönetici de adaletli davranmak zorundadır. Biri tok biri aç yatıyorsa yönetici düşünmelidir. Kredi kartıyla harcama yapsınlar diye taksit sayısını arttırıyorlar. Vatandaş zaten borç batağında, daha da batıracaksınız. İşsizlik bu ülkenin en can yakıcı sorunu. 1 milyonun üzerinde üniversiteli işsiz var. Emin olun bunlar ekonominin e’sini bilmiyor. Ne yapalım bunlara yeniden Ekonomiye Giriş dersi mi verelim? Ekonomi sadece saray için var."