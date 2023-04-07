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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından seslendiği bir video paylaştı.

Konuşmasının başında Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Selvi Kılıçdaroğlu, "Bugün mutfağa ben el koydum" dedi.

Kılıçdaroğlu videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İyi akşamlar. Biliyorsunuz bu mutfak neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal Bey her mutfağa geldiğinde eyvah yine yayın başlayacak diyordum ve ne zaman yapacağı da belli olmuyordu.

Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey bekleyecek. Bu işin esprisiydi. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da, doyuramayan da aslında yeterince beslenemiyor. Her 10 çocuktan 6'sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem babaane hem anneanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam ülkedeki tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun"