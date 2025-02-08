CHP'li Tanal'a vatandaştan pes dedirten talep

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bir vatandaşın talebine isyan etti. Yasal düzenlemelerden dolayı eşini "dövemediği" nedeniyle şikayetçi olan vatandaş için CHP Tanal, "Bu anlayışı kabul edemeyiz" dedi.

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CHP Tanal, "Bugün Şanlıurfa Haşimiye Meydanı’nda karşılaştığımız bir hemşehrimiz, kadın haklarına dair yasal düzenlemelerden şikayetçi olup, eşini dövememekten ‘yakındı’! Bu anlayışı kabul edemeyiz! Şanlıurfalı hemşehrim, unutma ki toplum, kadın ve erkek eşitliğiyle kalkınır, gelişir, büyür" dedi.