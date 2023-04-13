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CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile ilgili tartışmayı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Biz bir isim tartışmasına girmedik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi ittifakı oluşturan partiler için de " dedi

Giriş: 13.04.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan aday gösterilen Sadullah Ergin ile ilgili açıklama geldi

Genel Merkezde bazı gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, listelerin belirlenmesi sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Sadullah Ergin ile ilgili tartışma için de Salıcı, "Sonuçta seçime yalnız değil ittifakla giriyoruz. Siyaset isimler üzerine yürümez fikirler üzerine yürür. Bu konuda seçmenimizin de böyle düşüneceğine inanıyorum. Partiler listeleri açıklar eleştirenler de olur iyi olmuş diyen de olur. Biz bir isim tartışmasına girmedik dolayısıyla onlardan gelen isimleri biz kabul ettik ve yerleştirdik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi. İttifakı oluşturan partiler için de, CHP için de fedakârlık seçimi" dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Seçim güvenliği tartışmasını da değerlendiren Salıcı, “Biz seçim güvenliği noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Seçimlerde elektrik kesilirse ona göre de hazırlığımız var. Hava karardı oy sayımı sürüyor, elektrik kesik o aşamadan sonra sayım olmayacak işte o aşamada o sandığın üzerine oturacak bir CHP’li olacak.” ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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