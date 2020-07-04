CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'daki müzayede satışa çıkarılan Fatih Sultan Mehmet portresini satın almasına yönelik eleştirilerde bulundu.
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi" diyen Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.
"İN Mİ CİN Mİ BELLİ DEĞİL"
Ressamının kim olduğuna yönelik sorulara "Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen" şeklindeki yanıtın ciddiyetsizlik olduğunu kaydeden Kesici, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye yeri göğü yırtıyoruz. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil. Tarihçilerin bilmesi gerekmez mi? Buradan ne çıkıyor hamaset tarihçiliği..."
"SİYASETİN DİLİ YUMUŞAMALI"
Programda siyasetin diline yönelik eleştirilerde de bulunan Kesici, "Siyasetin dili çok sert, Sayın Cumhurbaşkanımızın dili sert. Daha önceki dönemlere de örnekler bulunabilir. Devleti yöneten kim ise olması lazım geleni ondan başlatmak lazım. Tepede Sayın Cumhurbaşkanımız dili sertleştirince hükümet kanadı da Sayın Devlet Bahçeli de sertleştiriyor. Bizimkiler de ona ayak uyduruyor. Tepedeki insanlar birbirlerini sert laflarla itham ederlerse aşağı doğru indikçe onların amaçladıklarından daha fazla sert çıkılıyor" diye konuştu.
"İKTİDARI KONSOLİDE EDİYOR"
Cumhurbaşkanı'nın dili yumuşatması gerektiğini kaydeden Kesici, seçime 3 yıl varken bu kadar sert bir üsluba ihtiyaç olmadığını kaydetti. CHP'nin de bu dil karşısında sertleştiğini kaydeden Kesici, bu durumun iktidarın oylarını konsolide ettiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!