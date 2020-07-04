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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'daki müzayede satışa çıkarılan Fatih Sultan Mehmet portresini satın almasına yönelik eleştirilerde bulundu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi" diyen Kesici, tablonun kimin olduğunun belli olmadığını belirterek "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi.

"İN Mİ CİN Mİ BELLİ DEĞİL"

Ressamının kim olduğuna yönelik sorulara "Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen" şeklindeki yanıtın ciddiyetsizlik olduğunu kaydeden Kesici, şöyle devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye yeri göğü yırtıyoruz. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil. Tarihçilerin bilmesi gerekmez mi? Buradan ne çıkıyor hamaset tarihçiliği..."

"SİYASETİN DİLİ YUMUŞAMALI"

Programda siyasetin diline yönelik eleştirilerde de bulunan Kesici, "Siyasetin dili çok sert, Sayın Cumhurbaşkanımızın dili sert. Daha önceki dönemlere de örnekler bulunabilir. Devleti yöneten kim ise olması lazım geleni ondan başlatmak lazım. Tepede Sayın Cumhurbaşkanımız dili sertleştirince hükümet kanadı da Sayın Devlet Bahçeli de sertleştiriyor. Bizimkiler de ona ayak uyduruyor. Tepedeki insanlar birbirlerini sert laflarla itham ederlerse aşağı doğru indikçe onların amaçladıklarından daha fazla sert çıkılıyor" diye konuştu.

"İKTİDARI KONSOLİDE EDİYOR"

Cumhurbaşkanı'nın dili yumuşatması gerektiğini kaydeden Kesici, seçime 3 yıl varken bu kadar sert bir üsluba ihtiyaç olmadığını kaydetti. CHP'nin de bu dil karşısında sertleştiğini kaydeden Kesici, bu durumun iktidarın oylarını konsolide ettiğini söyledi.