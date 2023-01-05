DHA

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında haksız ve hukuksuz şekilde sayısız soruşturma açıldığını belirterek, "Demokrasiden eser kalmamış. Türkiye yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle bir diktatörün oyuncağı haline gelmiş. CHP'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Demokratik sınırlar içeresinde, bu hukuksuzluklara karşı, bu keyfiyete karşı gereken her şeyin yapılacağını zaman içinde toplum görecek. Feda edilecek bir tek belediye başkanımız yoktur" dedi.

Ardından TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nun, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını görüşmek üzere çarşamba günü toplanacağını hatırlatarak, "Geldiğimiz noktada sadece bir kişinin dokunulmazlığı var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Meclis'te 1600-1700 civarında dosya var. Mesela Bay Kemal'in 29, benim 9, Özgür Özel'in 14, Engin Özkoç'un 10 tane var. Hepimizin var. Şimdi ne oluyoruz? Hayrola. Seçime 3 ay kala bu ne. Ne yapmaya çalışılıyor? '1 İYİ Parti'den, 1 CHP'den 2 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıracağız.' Kenan Evren kafası bu. Bir sağdan, bir soldan gibi. Ne olacak? 'Bunu seyredeceğiz, buna sessiz kalacağız.' Kimse bizden bunu beklemesin. Bu, seçim atmosferini zehirlemeye yönelik ucuz numaradır. Bu, külüstür bir siyaset mühendisliğidir ama çok külüstür. Gerilim ve kutuplaşmadan medet ummaktır. Ekonomiyi konuşamıyoruz. Her gün beyefendi bir suni gündem yaratıyor, her gün bir fitne ateşinin fitilini ateşliyor" diye konuştu.

Altay, milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak muhalefetin sindirilemeyeceğini, korkutulamayacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin seçtiklerini görevden alan, milli iradeye darbe yapan bir makam değil. 1700 dosya içinden 2 tanesi cımbızla seçilmiş. Bu adamlar hırsızlık yapmamış, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezmemiş. Bunun anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.